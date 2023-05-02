Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мирный ад: вышел первый тизер аниме «Дьяволенок» от Netflix

2 мая
2023 год

Новости кино >>
2 мая 2023
Создатели аниме «Дьяволенок» от студии Encourage FilmsМаг-обманщик из другого мира», «История одной кошки») поделились подробностями и показали первый тизер. О грядущем проекте, приуроченном к 100-летию со дня рождения знаменитого мангаки Сигэру Мидзуки, мы писали в ноябре прошлого года. Премьера состоится этой осенью на Netflix.


Действие сериала происходит через три десятилетия после предыдущего аниме о дьявольском мальчике. Это история юного вундеркинда Синго Уморэги — оккультиста, мистика и чернокнижника, который перевоплощается каждые 10 000 лет, чтобы создать дивный новый мир: без войн, раздоров, голода и нищеты. Правда, чтобы организовать такое гармоничное сообщество, он собирается открыть портал в ад и заручиться поддержкой могущественных демонов.

Читать 20 жутких историй в хоррор-аниме «Дзюндзи Ито: Маньяк»
Состав творческой группы пополнился дизайнером персонажей Сакаэ СибуейСтальной алхимик: Братство», «Восточный Эдем») и композитором Акио ИдзуцуФи Брейн: Божественная головоломка»). К ролям Дьяволенка и Мефисто вернулись Юко Мита (Карен из «Кулака Северной звезды») и Тосио Фурукава (Атару Моробоси из «Несносных пришельцев») соответственно.

Мирный ад: вышел первый тизер аниме «Дьяволенок» от Netflix

К ним присоединились:
Итиро Уморэги — Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки Титанов»);
Санаэ Кадзама (мать Синго) — Рёко Сираиси (Кёко Хайда из «Блича»);
Мио Кадзама — Юмири Ханамори (Надэсико Кагамихара из «Уютного похода»);
Демон Гремори — Ай Файруз (Пауэр из «Человека-бензопилы»);
Хина Асанага — Юкиё Фудзии (Киндерелла из «Ван-Писа»).

Читать «Перерождение дяди» — наоборот, путешествие в другой мир
Оригинальная манга «Дьяволенок» появилась на книжных прилавках Японии в начале 1960-х, став отправной точкой для формирования большой медиа-франшизы: впоследствии произведение Сигэру Мидзуки перевоплощалось в аниме-сериал, два полнометражных фильма и видеоигру для консоли Famicom (у нас более известную по пиратскому клону Dendy).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
«Ван-Пис: Красный»: героев — больше, чем в «Мстителях», а сборы — чем у любого аниме в 2022-м
«Криминальное чтиво» и «Атака помидоров-убийц»: из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»
Большая маленькая дрожь: гид по «Атаке титанов»
Поиск по меткам
Encourage FilmsNetflixАнимацияаниме
персоны
Юуки КадзиАй Файруз
фильмы
Атака титановБличВан-ПисВосточный ЭдемДьяволёнокДьяволёнокИстория одной кошкиИстребитель демонов: Деревня кузнецовКлинок, рассекающий демоновКулак Северной звездыМаг-обманщик из другого мираНесносные пришельцыСтальной алхимик: БратствоУютный походФи Брейн: Божественная головоломкаЧеловек-бензопила

фотографии >>
Мирный ад: вышел первый тизер аниме «Дьяволенок» от Netflix фотографии
Мирный ад: вышел первый тизер аниме «Дьяволенок» от Netflix фотографии
Мирный ад: вышел первый тизер аниме «Дьяволенок» от Netflix фотографии
Мирный ад: вышел первый тизер аниме «Дьяволенок» от Netflix фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Георгий Демуров
30 апреля ушёл из жизни актёр Георгий Демуров.
Вячеслав Зайцев
30 апреля ушёл из жизни модельер Вячеслав Зайцев.
Мадина Шарипова
30 апреля ушла из жизни актриса Мадина Шарипова.
Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.

День рождения >>

Олег Андреев
Филипп Бледный
Галина Данилова
Оксана Дорохина
Михаил Жигалов
Леонид Каневский
Анвар Либабов
Анна Липко
Юлия Топольницкая
Дуэйн Джонсон
Бинг Кросби
Найджел Патрик
Войцех Пшоняк
Серж Реджани
Дэвид Суше
Эрик Эльмонино
все родившиеся 2 мая >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram