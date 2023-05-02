Мирный ад: вышел первый тизер аниме «Дьяволенок» от Netflix

Создатели аниме «Дьяволенок
» от студии Encourage Films
(«Маг-обманщик из другого мира
», «История одной кошки
») поделились подробностями и показали первый тизер. О грядущем проекте, приуроченном к 100-летию со дня рождения знаменитого мангаки Сигэру Мидзуки
, мы писали
в ноябре прошлого года. Премьера состоится этой осенью на Netflix
.
Действие сериала происходит через три десятилетия после предыдущего аниме о дьявольском мальчике
. Это история юного вундеркинда Синго Уморэги — оккультиста, мистика и чернокнижника, который перевоплощается каждые 10 000 лет, чтобы создать дивный новый мир: без войн, раздоров, голода и нищеты. Правда, чтобы организовать такое гармоничное сообщество, он собирается открыть портал в ад и заручиться поддержкой могущественных демонов.
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Состав творческой группы пополнился дизайнером персонажей Сакаэ Сибуей
(«Стальной алхимик: Братство
», «Восточный Эдем
») и композитором Акио Идзуцу
(«Фи Брейн: Божественная головоломка
»). К ролям Дьяволенка и Мефисто вернулись Юко Мита
(Карен из «Кулака Северной звезды
») и Тосио Фурукава
(Атару Моробоси из «Несносных пришельцев
») соответственно.
К ним присоединились:
Итиро Уморэги — Юки Кадзи
(Эрен Йегер
из «Атаки Титанов
»);
Санаэ Кадзама (мать Синго) — Рёко Сираиси
(Кёко Хайда из «Блича
»);
Мио Кадзама — Юмири Ханамори
(Надэсико Кагамихара
из «Уютного похода
»);
Демон Гремори — Ай Файруз
(Пауэр
из «Человека-бензопилы
»);
Хина Асанага — Юкиё Фудзии
(Киндерелла из «Ван-Писа
»).
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Оригинальная манга «Дьяволенок» появилась на книжных прилавках Японии в начале 1960-х, став отправной точкой для формирования большой медиа-франшизы: впоследствии произведение Сигэру Мидзуки перевоплощалось в аниме-сериал, два полнометражных фильма и видеоигру для консоли Famicom (у нас более известную по пиратскому клону Dendy).
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