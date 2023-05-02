Анна Ардова и Алексей Серебряков отправятся на поиски пропавшего сына 12 мая

По сюжету врач Лика Булатова (Ардова) узнает, что ее сын Василий (Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что парень присоединился к сирийским боевикам. Но Лика уверена, что ее ребенка похитили, и просит о помощи биологического отца Василия — Павла (Серебряков). Павел тоже врач, его карьера и личная жизнь не сложились, и у него проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну, где попадают в зону боевых действий и каждый день рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель — спасти единственного сына, вытащить его из плена живым.
Пока Лика разыскивает Василия, он находится в плену в горной деревне. Боевики перепутали его с военным специалистом и уже готовы были убить. Но Василий, ветеринар по профессии, увидел больного сокола Барса – любимую игрушку главы террористов – и предложил вылечить птицу, тем самым сохранив себе жизнь.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Для меня на съемках оказалось самым сложным перебороть волнение. Я очень уважаю Алексея Серебрякова, и мне было ответственно и страшно оказаться с ним на одной площадке. Но волновалась я зря: мы быстро подружились. Работать с Николаем Хомерики всегда очень интересно – он прекрасный, тактичный, тонкий режиссер», — рассказала Анна Ардова.
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