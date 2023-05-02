Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «ПираМММида»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Ардова и Алексей Серебряков отправятся на поиски пропавшего сына 12 мая

2 мая
2023 год

Новости кино >>
2 мая 2023

Премьера сериала Николая Хомерики «Спасти единственного сына» состоится 12 мая в онлайн-кинотеатре KION. В проекте снялись Анна Ардова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев и Валерий Степанов, сообщает пресс-служба платформы.

Анна Ардова и Алексей Серебряков отправятся на поиски пропавшего сына 12 мая
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

По сюжету врач Лика Булатова (Ардова) узнает, что ее сын Василий (Степанов) пропал во время отдыха в Греции. Следователи ФСБ подозревают, что парень присоединился к сирийским боевикам. Но Лика уверена, что ее ребенка похитили, и просит о помощи биологического отца Василия — Павла (Серебряков). Павел тоже врач, его карьера и личная жизнь не сложились, и у него проблемы с законом. Вместе они отправляются в чужую страну, где попадают в зону боевых действий и каждый день рискуют, обретая новый смысл жизни. У них одна цель — спасти единственного сына, вытащить его из плена живым.

Пока Лика разыскивает Василия, он находится в плену в горной деревне. Боевики перепутали его с военным специалистом и уже готовы были убить. Но Василий, ветеринар по профессии, увидел больного сокола Барса – любимую игрушку главы террористов – и предложил вылечить птицу, тем самым сохранив себе жизнь.

Анна Ардова и Алексей Серебряков отправятся на поиски пропавшего сына 12 мая
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Для меня на съемках оказалось самым сложным перебороть волнение. Я очень уважаю Алексея Серебрякова, и мне было ответственно и страшно оказаться с ним на одной площадке. Но волновалась я зря: мы быстро подружились. Работать с Николаем Хомерики всегда очень интересно – он прекрасный, тактичный, тонкий режиссер», — рассказала Анна Ардова.

Идея проекта принадлежит Арифу АлиевуКавказский пленник»), который выступил в качестве сценариста. За операторскую работу отвечали Шандор БеркешиНебесные жены луговых мари») и Улугбек ХамраевВампиры средней полосы»). Производством проекта занималась компания «Всемирные русские студии» по заказу KION и телеканала НТВ.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
KIONНТВ
персоны
Ариф АлиевАнна АрдоваШандор БеркешиНино НинидзеАлексей СеребряковВалерий Степанов (V)Улугбек ХамраевНиколай ХомерикиДмитрий Чеботарёв
фильмы
Спасти единственного сына

анонс

Деконструкция «ПираМММида»

Скорбим

Георгий Демуров
30 апреля ушёл из жизни актёр Георгий Демуров.
Вячеслав Зайцев
30 апреля ушёл из жизни модельер Вячеслав Зайцев.
Мадина Шарипова
30 апреля ушла из жизни актриса Мадина Шарипова.
Сергей Колесников
29 апреля ушёл из жизни актёр Сергей Колесников.

День рождения >>

Олег Андреев
Филипп Бледный
Галина Данилова
Оксана Дорохина
Михаил Жигалов
Леонид Каневский
Анвар Либабов
Анна Липко
Юлия Топольницкая
Дуэйн Джонсон
Бинг Кросби
Найджел Патрик
Войцех Пшоняк
Серж Реджани
Дэвид Суше
Эрик Эльмонино
все родившиеся 2 мая >>

Афиша кино >>

Миссия НЛО
научная фантастика, приключения
Швеция, 2022
Все страхи Бо
драма, комедия, научная фантастика
Канада, США, Финляндия, 2023
Кунг-фу жеребец
боевик, драма, комедия, фильм о животных
Китай, 2023
Астрал. Семейный обряд
детектив, драма, фильм ужасов
Австрия, 2022
Банды Парижа
боевик, драма, исторический фильм, триллер
Франция, 2022
Новые боги: Ян Цзянь
приключения, фэнтези
Китай, 2022
Миссия Ассасина
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Не дыши: Игра на выживание
триллер, фильм ужасов
Италия, 2022
Помилование
военный фильм, драма
Россия, 2023
Сокровища партизанского леса
военный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Юра дворник
комедия
Россия, 2023
Подрыв
драма, исторический фильм
Беларусь, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?