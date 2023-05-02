Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая

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Детективный триллер выйдет в онлайн-кинотеатрах PREMIER, Okko, Wink и Кинопоиск

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По словам актёра, на родине ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу

Артур Шувалов, порезавший вены на сцене, уехал из России

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Не стало актера и телеведущего Сергея Колесникова

Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков

Дакота Фаннинг отправится в таинственный лес в триллере «Наблюдатели»

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«Это очень правильный шаг для пиара России»: Милош Бикович о фильме «Вызов» и патриотическом кино

Актёр считает, что деньги на полёт в космос были потрачены не зря