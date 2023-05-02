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Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая

2 мая
2023 год

Новости кино >>
2 мая 2023
Премьера комедийного сериала «Юность» о блогере-миллионнике, который вынужден стать вожатым в детском лагере, состоится 15 мая на СТС. Сразу после эфира проект можно будет посмотреть онлайн на more.tv, сообщает пресс-служба телеканала.

Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая
фото: Пресс-служба СТС


По сюжету Alex Go (Егор Кирячок) теряет все контракты, обидев юного фаната Митю Липкина (Марк Доронин). Чтобы спасти карьеру, блогер становится вожатым в лагере, где отдыхает мальчик. И теперь его судьба зависит не от подписчиков и продюсера (Денис Васильев), а от детей и директора лагеря (Алексей Маклаков), который с помощью интернет-звезды хочет вывести лагерь на новый уровень.

Работая над сценарием, авторы держали в голове образ видеоблогера Влада Бумаги. «На пробах мне часто говорили про Влада, а я совсем не знал, кто это, — делился Егор Кирячок, который на съемках стал блондином. — Влад — интересное открытие для меня. Я изучал, как он работает, выпускает ролики и ведет себя в жизни».

Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая
фото: Пресс-служба СТС

В сериале также сыграли Валентина Ляпина, Вита Корниенко, Николай Добрынин, Людмила Зайцева, Светлана Листова, Ксения Гусева, Шарифбек Закиров, Кристина Веденеева, Владимир Яганов, Ульяна Куликова, Алиса Малинская и другие. Режиссерами выступили Александр Потапов и Руслан Данилевич.

Съемки проходили в подмосковном лагере «Орленок», атмосфера которого напомнила группе культовый фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Одной из самых трудных задач для художников стал запуск воздушного шара размером с семиэтажный дом: именно так по сюжету каждый год открывают смену «Юности».
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Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещенЮность

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Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая фотографии
Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая фотографии
Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая фотографии
Популярный блогер Егор Кирячок станет вожатым в детском лагере 15 мая фотографии
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