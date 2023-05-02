Ангелина Стречина, Анна Котова и Лина Миримская возвращаются в автосервис

Сестры Маша (Котова), Ира (Стречина) и Оля (Миримская) продолжают руководить автосервисом, доставшимся им в наследство от отца. Разруливая проблемы, которые бесконечно подбрасывает им коллектив автомехаников, девушки пытаются наладить личную жизнь. Ира поглощена романтическими отношениями с Ильей (Артем Ткаченко), когда в город внезапно возвращается его бывшая жена. Маша, расставшись с мужем, пытается найти себя и новую любовь, а Оле предстоит сделать выбор между Игорем (Антон Филипенко) и неожиданными чувствами к другому человеку.
Анна Котова считает, что комедийный сериал «Сестры» полюбился зрителям благодаря терапевтическому эффекту: «Наш проект стал своего рода терапией, в соцсетях мне писали, что сериал морально поддерживал и был некой отдушиной в тяжелый период. «Сестры» — душевная комедия, а ее персонажи близки людям, понятны и смешны».
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Первый сезон вышел на START в декабре 2021 года. История трех сестер в борьбе с патриархатом регионального автосервиса быстро привлекла внимание подписчиков онлайн-кинотеатра — проект лидировал по количеству зрителей в первом квартале 2022 года.
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