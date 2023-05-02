Сериал «Утреннее шоу
» продлили на четвертый сезон — еще до выхода третьего, премьера которого состоится осенью на платформе Apple TV+. Об этом сообщает Deadline
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В основу сюжета легла книга корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Второй стартовал осенью 2021-го, события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства. Главные роли в проекте исполнили Дженнифер Энистон
и Риз Уизерспун
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Британский актер Стивен Фрай
присоединился к касту третьего сезона, примерив образ безжалостного члена директоров телекомпании UBA Леонарда Кромвелла, готового на все ради устранения финансовых проблем. Также в продолжении шоу снялись Джон Хэмм
, Николь Бехари
и Джулианна Маргулис
.
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