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Сериал «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон

2 мая
2023 год

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2 мая 2023

Сериал «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон — еще до выхода третьего, премьера которого состоится осенью на платформе Apple TV+. Об этом сообщает Deadline.

Сериал «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон

В основу сюжета легла книга корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Второй стартовал осенью 2021-го, события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства. Главные роли в проекте исполнили Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Британский актер Стивен Фрай присоединился к касту третьего сезона, примерив образ безжалостного члена директоров телекомпании UBA Леонарда Кромвелла, готового на все ради устранения финансовых проблем. Также в продолжении шоу снялись Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис.
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