Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

что почитать?

«Любовники»: Мы с друзьями идем в баню

В ночь с 20 на 21 мая, 01:55, ОТР

«Принцесса Монако»: Грейс в окне

Канны-2023: Ума Турман, Джонни Депп и Эль Фаннинг

Спутник телезрителя

«Фиксики против кработов»: все дело в технике

В ночь с 17 на 18 мая, 01:35, viju TV1000 русское