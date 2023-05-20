Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

Еще относительно недавно Майкл Б. Джорданрассказывал, как вдохновлялся аниме при создании «Крида 3», а теперь пришло известие, что в японском прокате после фильма будут показывать короткометражку от TMS Entertainment («Доктор Стоун», «Очень приятно, Бог») под названием «Крид: Месть из прошлого» от создателей «Мегалобокса». В твиттере все активнее муссируются слухи о том, что финальный эпизод третьего сезона «Истребителя демонов» будет идти дольше обычного: поговаривают о хронометраже, как у первого эпизода, — целый час. Следом «Однушка лорда демонов и героя» почти определилась с премьерой: релиз комедийного фэнтези ожидается в июле этого года. И новость больших цифр: «Звездное дитя» продолжает завоевывать популярность: на ютубе опенинг Idol от Yoasobi прослушали 100 миллионов раз. Тем временем Макото Юкимура, автор «Саги о Винланде», рекомендует к прочтению мангу Мамору Аои «Ребенок этого ребенка», завоевавшую приз «Лучшее сёдзё» на 47-й премии издательства Kodansha. Братья Хомура Кавамото («Безумный азарт») и Хикару Муно («Старшая карта») вместе с художницей Посукой Дэмидзу («Обещанный Неверленд») в июне выпускают совместную мангу под названием Beyblade X — о юноше, который стремится стать профи в Бейблэйд. Наконец, романтическая сёнэн-манга «Хоримия» не хочет прощаться с читателями — и получит бонусный 17-й том под названием «Кусочек воспоминаний» (в продаже с 18 июля).
Промо-ролик грядущего махо-сёдзё посвящен вымышленному бойз-бенду Three Lights: прибыв на Землю, сэйлор-стралайты — хранительницы планеты Кинмоку — принимают облик сладкоголосых юношей с идеальной внешность и создают популярную группу, чтобы при помощи текстов песен связаться с пропавшей принцессой Какю.
Фигурист Цукаса Акэурадзи грезил о мировой славе, но слишком поздно начал кататься, и его единственная перспектива — участие в ледовых шоу. Годы спустя, уже работая в спорткомплексе, он встречает пятиклассницу Инори Юицуку, которая тоже мечтает стать знаменитой фигуристкой, но ее возраст фактически ставит крест на серьезных международных соревнованиях. Разглядев в девушке родственную душу, Цукаса решает ей помочь стать олимпийской чемпионкой.
В первый день состоится специальный показ фильма «Ван-Пис: Красный», а затем все почитатели пиратов Соломенной шляпы смогут бурно выразить эмоции: кричать, топать, рукоплескать — в общем, кому что ближе. На следующий день организаторы проведут несколько мероприятий с участием актеров, а также живой турнир One Piece Bounty Rush, где будут соревноваться 16 команд.
Так же Дзюндзи Ито номинирован как «Лучший сценарист/художник», а книга Кэйко Миядзимы, исследующая с научной позиции влияние и различные подходы квир-комиксов, появившихся в середине 60-х и позже, — как «Лучшая академическая/научная работа».
Режиссером проекта выступил Хироси Буцуда, ветеран цеха спецэффектов на франшизе «Наездник в маске». В видеоролике также звучит песня Tsumi to Batsu - Inorazaru Mono yoЁко Такахаси — исполнительницы главной музыкальной темы из «Евы».
Легендарный Хидеаки Анно («Евангелион 3.0+1.0») работал над новыми фильмами во всех представленных франшизах, чьи японские названия объединены приставкой Син (Shin), которая может означать как «новый», так и «истинный».
обсуждение >>