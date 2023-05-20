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Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

20 мая
2023 год

Новости кино >>
20 мая 2023

Еще относительно недавно Майкл Б. Джордан рассказывал, как вдохновлялся аниме при создании «Крида 3», а теперь пришло известие, что в японском прокате после фильма будут показывать короткометражку от TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Очень приятно, Бог») под названием «Крид: Месть из прошлого» от создателей «Мегалобокса». В твиттере все активнее муссируются слухи о том, что финальный эпизод третьего сезона «Истребителя демонов» будет идти дольше обычного: поговаривают о хронометраже, как у первого эпизода, — целый час. Следом «Однушка лорда демонов и героя» почти определилась с премьерой: релиз комедийного фэнтези ожидается в июле этого года. И новость больших цифр: «Звездное дитя» продолжает завоевывать популярность: на ютубе опенинг Idol от Yoasobi прослушали 100 миллионов раз. Тем временем Макото Юкимура, автор «Саги о Винланде», рекомендует к прочтению мангу Мамору Аои «Ребенок этого ребенка», завоевавшую приз «Лучшее сёдзё» на 47-й премии издательства Kodansha. Братья Хомура КавамотоБезумный азарт») и Хикару МуноСтаршая карта») вместе с художницей Посукой ДэмидзуОбещанный Неверленд») в июне выпускают совместную мангу под названием Beyblade X — о юноше, который стремится стать профи в Бейблэйд. Наконец, романтическая сёнэн-манга «Хоримия» не хочет прощаться с читателями — и получит бонусный 17-й том под названием «Кусочек воспоминаний» (в продаже с 18 июля).


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, об офисной комедии «Мой новый босс глупый» или необычных отношениях матери и дочери в фэнтези «Семейная жизнь легкомысленной ведьмы»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

На официальном сайте двухсерийного аниме «Красавица-воин Сейлор Мун: Космос» от студий Toei AnimationДраконий жемчуг», «Мононокэ») и DeenСудьба: Ночь схватки», «Когда плачут цикады») появился свежий трейлер (про два предыдущих мы тоже писали). Фильм адаптирует арку «Теневая галактика» из финальной части манги Наоко Такэути. Первый эпизод выйдет на Netflix 9 июня, а второй обещают показать чуть позже — 30 июня.


Промо-ролик грядущего махо-сёдзё посвящен вымышленному бойз-бенду Three Lights: прибыв на Землю, сэйлор-стралайты — хранительницы планеты Кинмоку — принимают облик сладкоголосых юношей с идеальной внешность и создают популярную группу, чтобы при помощи текстов песен связаться с пропавшей принцессой Какю.

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

Как мы писали ранее, звездных айдолов Ко Сэйю, Ко Тайки и Ко Ятэна озвучат Марина Иноуэ (Армин из «Атаки титанов», Момо из «Моей геройской академии»), Саори Хаями (Йор Форджер из «Семьи шпиона», Оюки из «Несносных пришельцев») и Аянэ Сакура (Рэй из «Сделай сама!!» и Айна из «Промара») соответственно.

Читать «Токио Мяу Мяу» — классическое махо-сёдзё для любителей кошачьих ушек
Манга Икады Цурумы «Медалистка» получит аниме-адаптацию (и выйдет на русском языке в издательстве «Азбука»!). Сериал о фигурном катании экранизирует студия ENGIУдзаки хочет тусоваться!», «Магазинчик начинающего алхимика»).

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

Фигурист Цукаса Акэурадзи грезил о мировой славе, но слишком поздно начал кататься, и его единственная перспектива — участие в ледовых шоу. Годы спустя, уже работая в спорткомплексе, он встречает пятиклассницу Инори Юицуку, которая тоже мечтает стать знаменитой фигуристкой, но ее возраст фактически ставит крест на серьезных международных соревнованиях. Разглядев в девушке родственную душу, Цукаса решает ей помочь стать олимпийской чемпионкой.

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

Руководит съемочным процессом Ясутака ЯмамотоСиний экзорцист», «Дворянство»), за скрипт отвечает Дзюкки ХанадаВрата Штейна», «Комиксистки»), а за дизайн персонажей — Тинацу КамэямаАйкацу!», «Академия ведьмочек»).

Слушать Подкаст про «Юри на льду»
С 2017 года 22 июля объявлено в Японии ежегодным Днем «Ван-Писа» (легендарную мангу Эйитиро Оды начали публиковать в этот день в 1997 году). Bandai NamcoВорона в гареме», «Добро пожаловать в ад, Ирума»), ShueishaПожиратель лжи») и Toei Animation подтвердили, что 21 и 22 июля состоится празднование в конференц-центре Tokyo Big Sight (с прямой трансляцией на YouTube по всему миру).


В первый день состоится специальный показ фильма «Ван-Пис: Красный», а затем все почитатели пиратов Соломенной шляпы смогут бурно выразить эмоции: кричать, топать, рукоплескать — в общем, кому что ближе. На следующий день организаторы проведут несколько мероприятий с участием актеров, а также живой турнир One Piece Bounty Rush, где будут соревноваться 16 команд.

Читать Почему «Ван-Пис: Красный» — самое кассовое аниме 2022 года
На фестивале Comic-Con International в Сан-Диего объявили номинантов 2023 года на Премию имени Уилла Айснера — одну из самых престижных американских наград в индустрии комиксов.

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

В номинации «Лучшее американское издание международного материала: Азия» представлены:

«Черный парадокс» Дзюндзи Ито
«Оглянись» Тацуки Фудзимото
«Пост-невротическое радио» Масааки Накаямы
«Путешествие Сюны» Хаяо Миядзаки
«Поговори с моей спиной» Мурасаки Ямады

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

Так же Дзюндзи Ито номинирован как «Лучший сценарист/художник», а книга Кэйко Миядзимы, исследующая с научной позиции влияние и различные подходы квир-комиксов, появившихся в середине 60-х и позже, — как «Лучшая академическая/научная работа».

Читать Альманах из 20 историй самого известного хоррор-мангаки Дзюндзи Ито
Японская компания Bandai, специализирующаяся на производстве игрушек и видеоигр, в рамках проекта Shin Japan Heroes Universe, запущенного в 2022 году, представила на YouTube-канале рекламную короткометражку. Четыре персонажа — Евангелион первого поколения, Годзилла, Ультрамен и Наездник в маске — объединяются в игрушку-робота Shin Universe Robo.


Режиссером проекта выступил Хироси Буцуда, ветеран цеха спецэффектов на франшизе «Наездник в маске». В видеоролике также звучит песня Tsumi to Batsu - Inorazaru Mono yo Ёко Такахаси — исполнительницы главной музыкальной темы из «Евы».

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

Легендарный Хидеаки АнноЕвангелион 3.0+1.0») работал над новыми фильмами во всех представленных франшизах, чьи японские названия объединены приставкой Син (Shin), которая может означать как «новый», так и «истинный».

Читать «Годзилла» — подробнее о короле монстров
Бонус: обложка американского (роскошного!) делюкс-издания «Тригана» Ясухиро Найто в твердой обложке от Dark Horse. Обещают в книжных и комикс-шопах США 5 и 6 июня соответственно.

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

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Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю фотографии
Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю фотографии
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