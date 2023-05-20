Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка»

В сети появился дублированный трейлер супергеройской анимационной комедии для всей семьи «Чарли и фантастическая четвёрка
» режиссёра Шона О'Рейли
(«Панда против пришельцев. План спасения Земли
»).
Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из 5 волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир.
Роли в мультфильме исполнили Кифер О'Рейли
, Рон Перлман
, Кристофер Пламмер
, Пэттон Освальт
, Наташа Лю Бордиццо
, Байрон Манн
и другие.
В российский прокат мультфильм «Чарли и фантастическая четвёрка
» выйдет 6 июля.
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