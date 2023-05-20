Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Короче
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка»

20 мая
2023 год

Новости кино >>
20 мая 2023

В сети появился дублированный трейлер супергеройской анимационной комедии для всей семьи «Чарли и фантастическая четвёрка» режиссёра Шона О'РейлиПанда против пришельцев. План спасения Земли»).


Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из 5 волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир.

Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка»

Роли в мультфильме исполнили Кифер О'Рейли, Рон Перлман, Кристофер Пламмер, Пэттон Освальт, Наташа Лю Бордиццо, Байрон Манн и другие.

В российский прокат мультфильм «Чарли и фантастическая четвёрка» выйдет 6 июля.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Наташа Лю БордиццоБайрон МаннКифер О'РейлиШон О'РейлиПэттон ОсвальтРон ПерлманКристофер Пламмер
фильмы
Чарли и фантастическая четвёрка

фотографии >>
Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка» фотографии
Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка» фотографии
Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка» фотографии
Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Рустам Уразаев
18 мая ушёл из жизни актёр, режиссёр Рустам Уразаев.

День рождения >>

Игорь Васильев
Олег Васильков
Алексей Гуськов
Александр Дедюшко
Дарья Екамасова
Илья Иванов
Гоша Куценко
Ануарбек Молдабеков
Олеся Судзиловская
Диего Абатантуоно
Були Ланнерс
Тимоти Олифант
Луселия Сантус
Джеймс Стюарт
Констанс Тауэрз
Шер
все родившиеся 20 мая >>

Афиша кино >>

Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
Большая или маленькая ложь
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2023
Адская пасть Мохаве
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Остров иллюзий
триллер
США, 2022
Охота
боевик, детектив, триллер, шпионский фильм
Южная Корея, 2022
Парень с того света
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2022
Мегалодон
триллер, экранизация
Доминиканская Республика, 2023
Игра в лифте
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2023
Трио в перьях 2
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, Бельгия, Норвегия, 2023
Булгаков. Этот мир – мой!
биография, исторический фильм
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?