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Подлодку К-3 из фильма Александра Котта «Северный полюс» установили в парке «Остров фортов»

20 мая
2023 год

Новости кино >>
20 мая 2023
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», созданный для съемок художественного фильма Александра Котта под рабочим названием «Северный полюс», стал новым арт-объектом музейно-исторического парка «Остров фортов». Об этом сообщает пресс-служба проекта «Северный полюс».

Подлодку К-3 из фильма Александра Котта «Северный полюс» установили в парке «Остров фортов»
фото: Пресс-служба проекта «Северный полюс»

Установка арт-объекта – совместная инициатива проекта «Остров фортов» и команды художественного фильма. Макет, созданный в качестве одной из основных декораций для съемок картины, максимально реалистичен – он выполнен по оригинальным чертежам АПЛ К-3 в натуральную величину по ватерлинию и аутентично окрашен в соответствии с «боевой» эпохой первого советского атомохода. Его параметры — более 70 метров в длину и порядка 8,5 метров в высоту.

Действие фильма разворачивается в 1962 году в разгар холодной войны между СССР и США. Первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы осуществить всплытие ровно в точке Северного полюса, показав, что при необходимости Советский Союз может нанести ответный ядерный удар по территории вероятного противника даже с макушки Земли. Командовать походом назначается капитан второго ранга Живцов (Андрей Мерзликин), который еще во время испытаний судна обнаружил серьезную проблему с навигацией на лодке. Один из конструкторов – профессор Морозов (Евгений Миронов) – настаивает на том, чтобы в операции не участвовала К-3, поскольку это подвергает экипаж серьезной опасности. В июле 1962 года под пристальным наблюдением американских самолетов-разведчиков, в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту лодка отправляется в поход.

Картина выйдет на экраны в этом году.
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Подлодку К-3 из фильма Александра Котта «Северный полюс» установили в парке «Остров фортов» фотографии
Подлодку К-3 из фильма Александра Котта «Северный полюс» установили в парке «Остров фортов» фотографии
Подлодку К-3 из фильма Александра Котта «Северный полюс» установили в парке «Остров фортов» фотографии
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