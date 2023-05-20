Подлодку К-3 из фильма Александра Котта «Северный полюс» установили в парке «Остров фортов»

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В прокате с 6 июля

Юный вор становится легендарным героем в трейлере мультфильма «Чарли и фантастическая четвёрка»

20 мая

Бокс, фигурное катание и День «Ван-Пис»: главные новости аниме за неделю

Красавицы, воины, годзиллы и красавицы-воины, а также многое другое