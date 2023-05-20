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Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемки документального проекта «Отлив»

20 мая
2023 год

Новости кино >>
20 мая 2023

Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемочную площадку документального проекта «Отлив», став амбассадором экспериментального формата «Киностудии КИТ» и продюсерского центра Insight People. В течение нескольких дней он будет хроникером съемочной группы, наблюдая и записывая, как снимают кино, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ».

Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемки документального проекта «Отлив»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Съемки проходят в индийском штате Гуджарат, где уже несколько веков существует соляной промысел. Местные жители с самых малых лет трудятся по 12-14 часов в день, выпаривая соль из воды. Среди них выделяются два молодых парня: Ранжит создает смешные видео с индийскими песнями в социальной сети, он старший брат и защитник своей семьи, а Шьям верит в образование и каждый день после работы отправляется в университет за знаниями. Они такие разные, и оба ощущают, что рождены для чего-то большего. И вот однажды они решаются на побег в поисках нового пути в жизни.

«Когда нам предложили взять на съемки блогера, мы, конечно, не пришли в восторг. Представьте – небольшая съемочная группа в самом сердце Индии при сорокаградусной жаре и иногда восемнадцатичасовом съемочном дне. Все заняты документированием образа жизни и, самое главное, мышления местных жителей. Казалось, блогер станет обузой. Но уже в самом сюжете фильма был заложен мостик — один из главных героев пробует быть блогером. Поэтому интеграция нового члена в съемочную команду стала неизбежной, от таких знаков судьбы не отказываются», — уверен креативный продюсер и шоураннер Иван Оганесов.

Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемки документального проекта «Отлив»
фото: Пресс-служба «Киностудии КИТ»

Нетривиальный жизненный сюжет несколько лет назад буквально сам пришел к режиссеру Игорю Вирабову, который прилетел в Индию ради совершенно другого проекта. Но обстоятельства сложились так, что у него и группы появилось несколько свободных дней, в течении которых они колесили по стране в поисках интересных локаций и историй. И наткнулись на соляные поля в индийском штате Гуджарат.

«Сегодняшний мир меняется очень быстро, нужно буквально каждый день получать новые навыки, а человеку это крайне непривычно, ему комфортнее всего сидеть на одном месте. Поэтому эти молодые ребята оказываются невероятным примером, которым лично я вдохновляюсь, они действительно проходят через много трудностей, чтобы получить образование, заработать деньги, чтобы завести семью. Подобное стремление – это удивительно сильное послание для любого, особенно для молодого поколения», — рассказал Игорь Вирабов.

Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемки документального проекта «Отлив» фотографии
Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемки документального проекта «Отлив» фотографии
Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемки документального проекта «Отлив» фотографии
Блогер Егор Приказчиков отправился в нетуристическую Индию на съемки документального проекта «Отлив» фотографии
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