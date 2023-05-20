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Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины»

20 мая
2023 год

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20 мая 2023

Премьера фильма «Старая развалина» с Аллой Югановой, Ярославом Бойко и Ниной Дворжецкой состоится 20 мая в 21:00 в эфире «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»


По сюжету жизнь юриста Марины Светловой (Юганова) совершенно не ладится: она живет с мамой Ниной Егоровной (Дворжецкая), застряла на унылой работе, где ей приходится бесконечно заниматься делами о разводах, на горизонте – никаких перспектив. Как вдруг Марина получает в наследство дачу. Правда, вместо шикарного загородного дома она видит старую развалину. Случайная прохожая предсказывает: дача изменит судьбу Марины. Что же скрывается за этим пророчеством?

В проекте также снялись Юлия Такшина, Ольга Богомазова, Дмитрий Прокофьев и Сергей Рудзевич. Режиссером выступил Станислав Назиров.

«Классическую сюжетную схему мы воплотили в виде современной сказки, придали ей не бытовое звучание, а некую волшебную отстраненность, и тем самым попробовали уйти от банальности. Отсюда возникло и визуальное решение: наши актеры работают, глядя прямо в объектив камеры. Прием для этого материала – не совсем привычный. Музыкальное решение в нашем фильме строится на классических мелодиях. Мне хотелось снять стильную в художественном плане картину – посмотрим, как примет ее зритель. Подобрать актрису на роль главной героини было непросто: в Марине должны были сочетаться и неподдельный драматизм, и комедийный дар, и наивная искренность» — отметил Станислав Назиров.
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Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины» фотографии
Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины» фотографии
Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины» фотографии
Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины» фотографии
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