Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины»

По сюжету жизнь юриста Марины Светловой (Юганова) совершенно не ладится: она живет с мамой Ниной Егоровной (Дворжецкая), застряла на унылой работе, где ей приходится бесконечно заниматься делами о разводах, на горизонте – никаких перспектив. Как вдруг Марина получает в наследство дачу. Правда, вместо шикарного загородного дома она видит старую развалину. Случайная прохожая предсказывает: дача изменит судьбу Марины. Что же скрывается за этим пророчеством?
«Классическую сюжетную схему мы воплотили в виде современной сказки, придали ей не бытовое звучание, а некую волшебную отстраненность, и тем самым попробовали уйти от банальности. Отсюда возникло и визуальное решение: наши актеры работают, глядя прямо в объектив камеры. Прием для этого материала – не совсем привычный. Музыкальное решение в нашем фильме строится на классических мелодиях. Мне хотелось снять стильную в художественном плане картину – посмотрим, как примет ее зритель. Подобрать актрису на роль главной героини было непросто: в Марине должны были сочетаться и неподдельный драматизм, и комедийный дар, и наивная искренность» — отметил Станислав Назиров.
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