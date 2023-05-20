Дженнифер Кулидж, Дастин Хоффман и Брайан Кокс сыграют в криминальной комедии «Негодяй»

что почитать?

Москвоведческий детектив Карена Шахназарова по мотивам произведений Гиляровского и Конан Дойла

Рецензии на фильмы

Бандитская Москва: Константин Крюков, Ольга Сутулова и Евгений Петросян

Актрисы, феминистки и журналистки оказались недовольны радушным приёмом Джонни Деппа

Каннский кинофестиваль обвинили в поддержке насилия

Пермский чиновник Алексей Чадов влюбляется в искусствоведа Яну Гладких в «Культурной комедии»

Завершились съемки остросюжетного байопика о жизни Героя Советского Союза, генерал-майора Геннадия Николаевича Зайцева

Кирилл Зайцев создаст группу «Альфа» в «Командире»

В ночь с 20 на 21 мая, 01:55, ОТР

«Принцесса Монако»: Грейс в окне

Спутник телезрителя

«Фиксики против кработов»: все дело в технике

В ночь с 17 на 18 мая, 01:35, viju TV1000 русское