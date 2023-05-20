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Дженнифер Кулидж, Дастин Хоффман и Брайан Кокс сыграют в криминальной комедии «Негодяй»

20 мая
2023 год

Новости кино >>
20 мая 2023
Дженнифер Кулидж, Дастин Хоффман, Брайан Кокс и Габриэль Юнион сыграют в криминальной комедии «Негодяй» (Riff Raff), сообщает Deadline.

Дженнифер Кулидж, Дастин Хоффман и Брайан Кокс сыграют в криминальной комедии «Негодяй»
фото: Getty Images

В центре истории — бывший преступник, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его старая семья решает нагрянуть за расплатой.

Режиссерское кресло займет Дито МонтиельКак узнать своих святых»). За сценарий отвечает Джон Поллоно, работавший над биографической драмой «Сильнее».

Съемки должны стартовать в сентябре.
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