Дженнифер Кулидж, Дастин Хоффман и Брайан Кокс сыграют в криминальной комедии «Негодяй»

Дженнифер Кулидж
, Дастин Хоффман
, Брайан Кокс
и Габриэль Юнион
сыграют в криминальной комедии «Негодяй
» (Riff Raff), сообщает Deadline
.
фото: Getty Images
В центре истории — бывший преступник, чья жизнь переворачивается с ног на голову, когда его старая семья решает нагрянуть за расплатой.
Режиссерское кресло займет Дито Монтиель
(«Как узнать своих святых
»). За сценарий отвечает Джон Поллоно
, работавший над биографической драмой «Сильнее
».
Съемки должны стартовать в сентябре.
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