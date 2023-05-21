Мария Кононова, Алексей Суренский и Артём Покровский сложат «Мозаику души»

По сюжету директор детского дома Надежда в первый рабочий день вынуждена разбираться с нерадивой мамашей, лишенной родительских прав – Татьяна пытается выяснить адрес приемных родителей дочери Светы. Не получив ответа, она похищает дочь Нади. На помощь приходит попечитель детского дома Александр, он и является приемным отцом дочери той самой Татьяны. Его друг Дмитрий, работающий в силовых структурах, смог быстро выяснить местонахождение Даши и спасти девочку. Александру все больше нравится обаятельная и добрая Надя, она сможет стать хорошей мамой Свете. Но ее сердце тянется к Дмитрию. Сейчас, правда, не самое подходящее время для романтических отношений – бывший муж Нади оказывается парализован и требует ухода. Ей приходится бросить все, чтобы поставить его на ноги.
«Этот проект мне был интересен пиковыми драматическими состояниями. Когда я разбирала сценарий, в голове стояла картина Эдварда Мунка "Крик". В моем актерском воображении это состояние потери дочери выглядит именно так. Это история об испытаниях, которые даются человеку для личного роста, осознания своего окружения и обретения благополучия. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я хочу выразить большую благодарность моим коллегам! У нас собралась прекрасная команда творческих и неравнодушных людей», — говорит Мария Кононова.
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