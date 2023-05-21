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Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым»

21 мая
2023 год

Новости кино >>
21 мая 2023

Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева присоединились к актерской команде четвертого сезона комедии ТНТ и Comedy Club Production «Девушки с Макаровым». Главные роли в сериале играют Павел Майков, Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская, а режиссером продолжения стала Радда Новикова, уточняет пресс-служба телеканала.

Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В новых сериях сотрудники ОВД Бутово продолжат защищать свой район, параллельно разбираясь в личной жизни и ввязываясь в приключения. Начальник Уголовного розыска Павел Макаров пытается жить дальше после ухода Леры (Наталья Бардо) и строит новые отношения с адвокатшей Маргаритой, героиней Ирины Темичевой. Но прошлое не отпускает Макарова так легко. Туркина по случайности подтолкнет своего Криминалиста к серьезному шагу, после чего они будут готовиться к свадьбе. Уставшая от неудачных отношений Верба узнает, что настоящая любовь ждет ее буквально за углом… дежурной части. Для старшего лейтенанта Поповой работа впервые в жизни отступит на второй план — она влюбляется в молодую звезду полицейских сериалов. Несмотря на множество событий в личной жизни девушек, старшие лейтенанты Синицкая, Попова, Верба и Туркина должны продолжать бороться с преступностью в ОВД Бутово, а Макаров — разгребать их ошибки.

Кузьма Сапрыкин предстанет в образе сына Вяземского, героя Никиты Тарасова. Также к своим ролям вернутся Дмитрий Лысенков, Андрей Пынзару, Георгий Дронов, Сергей Астахов и другие актеры.

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По словам креативного продюсера Антона Морозенко, «это удивительный проект. Каждый новый сезон смешнее предыдущего. Понятно, что я как автор субъективен, но если раньше я прям сильно был влюблен в третий сезон, то сейчас, монтируя четвертый, вижу, что он на корпус впереди. Во-первых, все персонажи, стали объемнее, глубже, что естественно для такого длинного экранного пути, а во-вторых, свежая кровь в лице Кузьмы Сапрыкина и Иры Темичевой заметно взбодрила атмосферу и на площадке, и как следствие в кадре. В общем, простите, но у нас опять будет смешно, энергично и что самое главное — не скучно».
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Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» фотографии
Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» фотографии
Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» фотографии
Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» фотографии
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