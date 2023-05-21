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Продолжение «Условного мента» покажут в июне

21 мая
2023 год

Новости кино >>
21 мая 2023
Завершена работа над четвертым сезоном «Условного мента» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Согласно пресс-службе Пятого канала, продолжение сериала телезрители увидят уже этим летом.

Продолжение «Условного мента» покажут в июне
фото: пресс-служба Пятого канала

Главные герои детектива – бывший сотрудник полиции Дмитрий Рыжов (Денис Рожков) и участковая Арина Гордеева (Анастасия Тюнина). Их связывает настоящая дружба и общие взгляды на жизнь. Оба не могут мириться с несправедливостью и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Чаще всего оригинальному дуэту приходится выручать из разных неприятных ситуаций друга детства Дмитрия – Геру Конюхова.

По словам Егора Бакулина, «в новом сезоне Гера продолжит попадать в нелепые истории, удары будут сыпаться на него как из рога изобилия: то от хулиганов получит, то его в бар не пустят посидеть с другом. А главной интригой сезона станет попытка Геры жить самостоятельной жизнью и съехать от мамы… Вы же понимаете, что шансов на свободу у моего персонажа с такой-то мамой немного... Рыжов мне посоветует сказать маме о своем решении жить без нее и сразу убежать. Посмотрим, удастся ли мне унести ноги».

Продолжение «Условного мента» покажут в июне
фото: пресс-служба Пятого канала


Предвестником проблем станет попугай, залетевший в квартиру Конюховых. Суеверная Ольга Олеговна решит, что птица в доме – к смерти, начнет готовиться к своим похоронам и даже купит себе гроб. Рыжову и Гере придется пойти на хитрость. Они пообещают маме Оле устроить ей пышные похороны с оркестром в некрополе Александро-Невской Лавры. Но для этого Гере придется продать квартиру, взять огромный кредит в банке и жить на улице. Зрители увидят серию и про романтические отношения Геры. Он случайно познакомится с девушкой, которая, как и он, тоже работает в сфере ИТ. Общие интересы и профессия сближают пару. Но бывшая возлюбленная Снежана не собирается без боя отдавать «своего пухлика» другой. Интересные события ждут и других персонажей сериала.

«Я уже давно заметил, что девочкам очень нравится Джокер. И это заслуженно. То, что придумывает режиссер, Кирилл всегда старается прожить, сделать интересно. Мне кажется, что зритель уже давно следит не только за сюжетом: догнали, поймали преступника и так далее. Всем интересно наблюдать за отношениями между персонажами, между героями, за тем, как актеры друг с другом взаимодействуют, общаются. Благодаря отношениям сериал и пользуется таким успехом. У нас прекрасная съемочная группа, а это все передается на экран», — рассказал Алексей Нилов, исполнитель роли Ворона.

Продолжение «Условного мента» покажут в июне
фото: пресс-служба Пятого канала

Премьера новых серий «Условного мента» запланирована на июнь. Показ откроется приквелом «Условный мент. Начало» о том, за что Дмитрий Рыжов получил тюремный срок и лишился офицерского мундира. Съемки выездных серий проходили минувшей осенью в Пскове.
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