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Бенедикт Камбербэтч станет наставником Боба Дилана

21 мая
2023 год

Новости кино >>
21 мая 2023
Бенедикт Камбербэтч сыграет Пита Сигера, культового фолк-исполнителя и наставника Боба Дилана, в байопике Джеймса Мэнголда «Совершенный незнакомец» (Complete Unknown), посвященном знаменитому певцу, уверяет Deadline.

Бенедикт Камбербэтч станет наставником Боба Дилана
фото: slashfilm.com

Действие ленты развернется в 1965 году, когда музыкант меняет звучание и экспериментирует, постепенно превращаясь из фолк-исполнителя в рок-икону поколения.

Как стало известно ранее, образ Дилана воплотит Тимоти Шаламе, а Эль Фаннинг сыграет его возлюбленную — художницу Сильви Руссо. Сценарий написал Джэй Кокс. Впервые о байопике объявили в январе 2020 года, однако производство было заморожено. Съемки должны стартовать этим летом.
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