Бенедикт Камбербэтч станет наставником Боба Дилана

Бенедикт Камбербэтч
сыграет Пита Сигера
, культового фолк-исполнителя и наставника Боба Дилана
, в байопике Джеймса Мэнголда
«Совершенный незнакомец» (Complete Unknown), посвященном знаменитому певцу, уверяет Deadline
.
Действие ленты развернется в 1965 году, когда музыкант меняет звучание и экспериментирует, постепенно превращаясь из фолк-исполнителя в рок-икону поколения.
Как стало известно ранее, образ Дилана воплотит Тимоти Шаламе
, а Эль Фаннинг
сыграет его возлюбленную — художницу Сильви Руссо. Сценарий написал Джэй Кокс
. Впервые о байопике объявили в январе 2020 года, однако производство было заморожено. Съемки должны стартовать этим летом.
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