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Клайв Оуэн и Дейзи Ридли сыграют в «Уборщице»

21 мая
2023 год

Новости кино >>
21 мая 2023
Клайв Оуэн и Дейзи Ридли, снимавшиеся в «Офелии», вновь поработают вместе. Согласно Variety, актерам доверили главные роли в экшн-триллере «Уборщица» (Cleaner).

Клайв Оуэн и Дейзи Ридли сыграют в «Уборщице»
фото: variety.com

Зрителей ожидает история бывшей военной Джои (Ридли), которая переквалифицировалась в мойщицу окон. Ей предстоит спасти 300 заложников, удерживаемых группой активистов во главе с экстремистом в The Shard — одном из самых узнаваемых лондонских небоскребов.

Режиссерское кресло картины займет Мартин Кэмпбелл, работавший над фильмом «Казино Рояль». Старт съемок намечен на ближайшее лето.
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