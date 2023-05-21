Клайв Оуэн и Дейзи Ридли сыграют в «Уборщице»

Клайв Оуэн
и Дейзи Ридли
, снимавшиеся в «Офелии
», вновь поработают вместе. Согласно Variety
, актерам доверили главные роли в экшн-триллере «Уборщица» (Cleaner).
Зрителей ожидает история бывшей военной Джои (Ридли), которая переквалифицировалась в мойщицу окон. Ей предстоит спасти 300 заложников, удерживаемых группой активистов во главе с экстремистом в The Shard — одном из самых узнаваемых лондонских небоскребов.
Режиссерское кресло картины займет Мартин Кэмпбелл
, работавший над фильмом «Казино Рояль
». Старт съемок намечен на ближайшее лето.
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