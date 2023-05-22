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Татьяна Чердынцева отправится на «Горько-солёное море любви» 27 мая

22 мая
2023 год

Новости кино >>
22 мая 2023
На «России» 27 мая в 21:00 состоится премьера мелодрамы Всеволода Аравина «Горько-солёное море любви». Главные роли в новом мини-сериале исполнили Татьяна Чердынцева, Иван Жидков, Ксения Лукьянчикова, Евгений Писарев, Огузхан Чеми, Кезбан Кочак и Юстина Станкевич, уточняет пресс-служба телеканала.

По сюжету Татьяна Гордеева (Чердынцева) работает массажисткой в районной поликлинике. Ее сын Саша (Писарев) часто болеет, и врач рекомендует свозить его к морю. А после того, как муж Тани Валера (Жидков) неожиданно уходит от нее к другой женщине, прихватив из дома все, что можно, она понимает, что поездка на юг необходима и ей самой – прийти в себя после пережитой обиды. В Турции Татьяна знакомится с импозантным владельцем отеля Акифом (Чеми) и постоялицей Любой (Лукьянчикова) – охотницей за богатыми женихами, которая тут же набивается ей в подруги. Но вскоре случается трагедия: Саша падает со скалы и попадает в больницу. Денег на лечение сына у Тани нет. Тогда Акиф делает Татьяне необычное предложение: стать сиделкой для его матери – вздорной и своевольной женщины Эдже (Кочак), у которой никто из прислуги не продержался дольше недели.

Татьяна Чердынцева отправится на «Горько-солёное море любви» 27 мая
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Режиссера Всеволода Аравина сценарий привлек «тем, что это была хорошо написанная история. С одной стороны типичная – курортный роман, но при этом в ней есть сказочный оттенок и много лихо закрученных перипетий. То, что съемки частично проходили в Турции, добавило фильму сочности, яркости, красоты, колорита. Сама природа – солнце, море, сосны, теплый ветер – располагала немного по-другому говорить о любви. И у нас сложился прекрасный актерский ансамбль из российских и турецких артистов – разных по темпераменту, по речи, по пластике. Работать с ними для меня было настоящим подарком. Мне этот фильм очень дорог, мне нравится, как он получился. Я уверен, что искусство должно вселять веру в лучшее. И наш фильм как раз из тех, которые держат нас, помогают, напоминают, что есть добро и любовь, и есть то, ради чего стоит жить».

Съемки картины проходили в Калуге и в Фетхие (на улочках, в парках, на набережных и в Центральной больнице) и его окрестностях – дом главного героя и его мамы с видом на море находился в горах в 20 километрах от Фетхие. Для того чтобы понять, как работают турецкие артисты, Аравин посмотрел несколько серий популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Актера Огузхана Чеми выбрали из 30 претендентов. Он говорит по-русски, но с акцентом. Кезбан Кочак русский не знает и не смогла выучить свои реплики на русском языке, поэтому на съемках говорила на турецком, а после ее героиню озвучили заново.
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фильмы
Горько-солёное море любвиПостучись в мою дверь

фотографии >>
Татьяна Чердынцева отправится на «Горько-солёное море любви» 27 мая фотографии
Татьяна Чердынцева отправится на «Горько-солёное море любви» 27 мая фотографии
Татьяна Чердынцева отправится на «Горько-солёное море любви» 27 мая фотографии
Татьяна Чердынцева отправится на «Горько-солёное море любви» 27 мая фотографии
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