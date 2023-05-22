Татьяна Чердынцева отправится на «Горько-солёное море любви» 27 мая

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Главная тема Весь мир — театр. Или балет: 10 сериалов про творческое закулисье Захватывающие истории про невидимую сторону, а иногда и темную сторону искусства

Лайфстайл Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством А также о выгорании, психотерапии и умении ждать

Лайфстайл «Я недавно сделал себе татуировку»: Максим Матвеев о кризисе 40 лет А также о курсах по осознанным родам

Рецензии на фильмы «Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком