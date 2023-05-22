Тати Габриэль наденет маску Джейд в сиквеле экранизации файтинга Mortal Kombat

Тати Габриэль
, запомнившаяся по роли Брэддок в экранизации игры Uncharted
, воплотит образ Джейд в сиквеле «Мортал Комбата
», уверяет THR
.
Персонаж, доставшийся Габриэль, дебютировал во второй части культовой серии файтингов. На большом экране Джейд впервые появилась в «Смертельной битве 2: Истреблении
», где ее сыграла Ирина Пантаева
.
Ранее в продолжение боевика 2021 года записался Карл Урбан
в качестве Джонни Кейджа. Известно также, что Льюис Тан
, Джессика Макнэми и Хироюки Санада
вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
Режиссерское кресло фильма вновь займет Саймон Маккуойд
. Сценарий написал Джереми Слэйтер. Продюсерами выступят Маккуойд, Джеймс Ван
, Тодд Гарнер и Беннетт Уолш.
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