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Тати Габриэль наденет маску Джейд в сиквеле экранизации файтинга Mortal Kombat

22 мая
2023 год

Новости кино >>
22 мая 2023
Тати Габриэль, запомнившаяся по роли Брэддок в экранизации игры Uncharted, воплотит образ Джейд в сиквеле «Мортал Комбата», уверяет THR.


Персонаж, доставшийся Габриэль, дебютировал во второй части культовой серии файтингов. На большом экране Джейд впервые появилась в «Смертельной битве 2: Истреблении», где ее сыграла Ирина Пантаева.

Ранее в продолжение боевика 2021 года записался Карл Урбан в качестве Джонни Кейджа. Известно также, что Льюис Тан, Джессика Макнэми и Хироюки Санада вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно.

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Режиссерское кресло фильма вновь займет Саймон Маккуойд. Сценарий написал Джереми Слэйтер. Продюсерами выступят Маккуойд, Джеймс Ван, Тодд Гарнер и Беннетт Уолш.
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№ 1
Киноман1985   22.05.2023 - 14:27
продолжают набирать второсортных актеров, экономя при этом средства на их зарплаты. надеюсь деньги на кино выделены нормальные. читать далее>>
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