Роман Евдокимов возглавил футбольный клуб «Родина»

Стартовали съемки нового сериала more.tv «ФК Родина». Согласно пресс-службе онлайн-сервиса, главную роль в криминальной спортивной комедии исполняет Роман Евдокимов, а режиссером выступит Иван Плечев («Солдаут»). Производством занимается при поддержке Института развития интернета кинокомпания Prospect Production, создавшая «Трудных подростков». Премьера состоится ближайшей осенью эксклюзивно на more.tv.
Зрителям поведают про провинциальную футбольную команду «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради его спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Для Ивана Плечева «было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, те эмоции, ту радость и страсть, которую всем дарит эта игра. На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка. Про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям».
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