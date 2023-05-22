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Роман Евдокимов возглавил футбольный клуб «Родина»

22 мая
2023 год

Новости кино >>
22 мая 2023
Стартовали съемки нового сериала more.tv «ФК Родина». Согласно пресс-службе онлайн-сервиса, главную роль в криминальной спортивной комедии исполняет Роман Евдокимов, а режиссером выступит Иван Плечев‎Солдаут»‎). Производством занимается‎ при поддержке Института развития интернета кинокомпания Prospect Production, создавшая «‎Трудных подростков». Премьера состоится ближайшей осенью эксклюзивно на more.tv.

Зрителям поведают про провинциальную футбольную команду «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради его спасения ребята идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

Роман Евдокимов возглавил футбольный клуб «Родина»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

Для Ивана Плечева «‎было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, те эмоции, ту радость и страсть, которую всем дарит эта игра. На мой взгляд, этот киносериал может быть близок очень широкой аудитории. Это авантюрная, смешная, местами мрачная сказка. Про командный дух, взаимовыручку и любовь к спорту. Про ребят, которые выше всего ценят дружбу и всегда готовы к новым приключениям»‎.

В сериале, помимо Евдокимова, снимаются Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Мила Исаева, Александр Клюквин, Кристина Бабушкина, Юрий Нифонтов и Тихон Асеев.
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   22.05.2023 - 14:22
Евдокимов очень похож на обычного полевого игрока или вратаря клуба, а не человека, который будет играть роль менеджера и получается владельца. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Роман Евдокимов возглавил футбольный клуб «Родина» фотографии
Роман Евдокимов возглавил футбольный клуб «Родина» фотографии
Роман Евдокимов возглавил футбольный клуб «Родина» фотографии
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