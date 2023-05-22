Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня

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Лайфстайл Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством А также о выгорании, психотерапии и умении ждать

Новости кино В жизни майора полиции Евгения Миллера наступит «Белая полоса» Телеканал НТВ сообщает о старте съемок нового детективного сериала

Новости кино Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» Главные роли в сериале также играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская

Рецензии на фильмы «Одержимость»: Сегодня ты играешь джаз ...и завтра ты играешь джаз Почти биографическая история о том, как стать барабанщиком

Новости кино Денис Никифоров отправится в Новороссийск в третьем сезоне «Бима» В сериале также снимаются Андрей Харыбин, Надя Славецкая и Максим Важов