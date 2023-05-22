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Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня

22 мая
2023 год

Новости кино >>
22 мая 2023
На СТС 5 июня в 19:00 состоится телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской в главной роли. В новом сериале производства Start мать героини играет Алёна Хмельницкая, бабушку — Галина Польских, а претендентов на роль отца будущего ребенка Евы — Анатолий Белый, Павел Савинков, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Епишев и Всеволод Болдин.



В центре сюжета — хореограф Ева, в жизни которой есть любимая работа в танцевальной студии, регулярный любовник, ипотека и надоедливые родственники. Все меняется, когда она узнает, что бывший женился и стал отцом. Эта новость и нравоучения родных заставляет 38-летнюю Еву пересмотреть приоритеты и решиться на материнство. Осталось дело за малым: найти отца для будущего ребенка.

Чтобы приступить к роли профессиональной танцовщицы, Подкаминская начала тренировки за три месяца до старта съемок, всего проведя в зале больше 100 часов. Стрип-пластике, контемпорари, стритстайлу и другим направлениям актрису обучил известный танцор, хореограф и преподаватель Александр Могилёв.

Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня
фото: пресс-служба телеканала СТС

Роль в сериале позволила актрисе не только исполнить мечту и сняться в танцевальном проекте, но и сыграть роль на сопротивление — свою противоположность. По ее словам, она «совсем не такая дерзкая, как Ева. Но на съемках получала колоссальное удовольствие. Может, потому что в героине есть такая энергия, которую я всегда сдерживала в себе. Ведь в каждом человеке есть чертовщинка и страсти, которые бурлят и боятся выйти наружу. Да, Ева взрывная, да, бывает непонятной, но мне она очень нравится».

Читать рецензию Не тот нынче мужик пошел: Проблемы устройства личного счастья в сериале «Ева, рожай!»

Над комедией работали художники «Кухни». На съемках Подкаминская также встретила давнего друга и коллегу по хиту СТС Сергея Епишева. «Спросите меня, как бы я охарактеризовал Лену, и я скажу, что это радиоактивное обаяние. Даже если не хочешь попадать под его лучи, все равно будешь очарован Леной», — улыбался актер.

Коллега Сергея Павел Савинков считает, что в сериале зрители увидят знакомые ситуации: «Мне кажется, это узнаваемо. Хотя нам, мужчинам, и тяжело это признавать. Мы можем посмотреть некоторые сцены и подумать: "Да ерунда какая-то". А женщины скажут: "Всё верно, мужчины такие"».

Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня
фото: пресс-служба телеканала СТС

Алёна Хмельницкая, в отличие от своей героини, которая поучает дочь, она «лишена этого клише, что нужно обязательно выходить замуж, расписаться, если ты в отношениях, а рожать до двадцати пяти, чтобы не быть, как в советское время называли жутким словом, "старородящей"». К слову, женские дилеммы, по мнению креативного продюсера и автора сценария Юлии Клименко, стали главной темой сериала: «Каждая женщина найдет что-то свое в Еве. Интересно, что и в героях мы отразили ту или иную проблематику Евы, ее страхи, ожидания и мечты. Но, конечно, глобально вопрос перед ней встает такой: жить как хочется и быть настоящей или изменить себе и своим принципам, прогнуться под традиции и делать так, как требует общество?».
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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   22.05.2023 - 14:20
Всем кому надо уже давно посмотрели и забыли. Заторможенное СТС скоро начнет показывать фильмы 5 летней давности, называя это большой премьерой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анатолий БелыйВсеволод БолдинСергей ЕпишевЮлия КлименкоЕлена ПодкаминскаяГалина ПольскихПавел СавинковАлёна ХмельницкаяДмитрий Чеботарёв
фильмы
Ева, рожай!Кухня (все сезоны)

фотографии >>
Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня фотографии
Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня фотографии
Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня фотографии
Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня фотографии
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