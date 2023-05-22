Телепремьера романтической комедии «Ева, рожай!» с Еленой Подкаминской состоится 5 июня

В центре сюжета — хореограф Ева, в жизни которой есть любимая работа в танцевальной студии, регулярный любовник, ипотека и надоедливые родственники. Все меняется, когда она узнает, что бывший женился и стал отцом. Эта новость и нравоучения родных заставляет 38-летнюю Еву пересмотреть приоритеты и решиться на материнство. Осталось дело за малым: найти отца для будущего ребенка.
Чтобы приступить к роли профессиональной танцовщицы, Подкаминская начала тренировки за три месяца до старта съемок, всего проведя в зале больше 100 часов. Стрип-пластике, контемпорари, стритстайлу и другим направлениям актрису обучил известный танцор, хореограф и преподаватель Александр Могилёв.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Роль в сериале позволила актрисе не только исполнить мечту и сняться в танцевальном проекте, но и сыграть роль на сопротивление — свою противоположность. По ее словам, она «совсем не такая дерзкая, как Ева. Но на съемках получала колоссальное удовольствие. Может, потому что в героине есть такая энергия, которую я всегда сдерживала в себе. Ведь в каждом человеке есть чертовщинка и страсти, которые бурлят и боятся выйти наружу. Да, Ева взрывная, да, бывает непонятной, но мне она очень нравится».
Над комедией работали художники «Кухни». На съемках Подкаминская также встретила давнего друга и коллегу по хиту СТС Сергея Епишева. «Спросите меня, как бы я охарактеризовал Лену, и я скажу, что это радиоактивное обаяние. Даже если не хочешь попадать под его лучи, все равно будешь очарован Леной», — улыбался актер.
Коллега Сергея Павел Савинков считает, что в сериале зрители увидят знакомые ситуации: «Мне кажется, это узнаваемо. Хотя нам, мужчинам, и тяжело это признавать. Мы можем посмотреть некоторые сцены и подумать: "Да ерунда какая-то". А женщины скажут: "Всё верно, мужчины такие"».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Алёна Хмельницкая, в отличие от своей героини, которая поучает дочь, она «лишена этого клише, что нужно обязательно выходить замуж, расписаться, если ты в отношениях, а рожать до двадцати пяти, чтобы не быть, как в советское время называли жутким словом, "старородящей"». К слову, женские дилеммы, по мнению креативного продюсера и автора сценария Юлии Клименко, стали главной темой сериала: «Каждая женщина найдет что-то свое в Еве. Интересно, что и в героях мы отразили ту или иную проблематику Евы, ее страхи, ожидания и мечты. Но, конечно, глобально вопрос перед ней встает такой: жить как хочется и быть настоящей или изменить себе и своим принципам, прогнуться под традиции и делать так, как требует общество?».
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