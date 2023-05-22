Артём Ткаченко снимается во втором сезоне «Струн»

что почитать?

Новости кино Денис Никифоров отправится в Новороссийск в третьем сезоне «Бима» В сериале также снимаются Андрей Харыбин, Надя Славецкая и Максим Важов

Лайфстайл Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман Премьеры фильмов Джонатана Глейзера, Мартина Скорсезе и Тодда Хэйнса

Новости кино Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» Главные роли в сериале также играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская

Лайфстайл Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством А также о выгорании, психотерапии и умении ждать

Новости кино Алла Юганова и Ярослав Бойко окажутся у «Старой развалины» Премьера фильма состоится на телеканале «Россия»