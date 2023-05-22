Артём Ткаченко снимается во втором сезоне «Струн»

Главные герои уже не простые студенты «Гнесинки», теперь они – успешный квартет под названием «Струны». Они повзрослели и их ждут новые испытания. Каждому из них придется сделать выбор и нести за него ответственность. Наташа получает тяжелую травму, Олег примеряет на себя роль молодого отца, Марк отбывает домашний арест и пробует себя в роли композитора, а Багрицкий в борьбе с психическим расстройством устраивается на простую посильную работу и учится заново играть на виолончели.
«Каждая из восьми серий будет иметь основную музыкальную линию, которая основана на центральном музыкальном номере. Каждый клип будет иметь свою стилистику, свой характер изображения. Интересно, что в отличие от первого сезона, мы имеем возможность сделать не только инструментальные номера, но и вокальные. Ведь во втором сезоне некоторые из героев будут петь. Так же мы развили сюжетную линию персонажа Сони, студентки балетного училища, и теперь она танцует. Хореографию ей ставит известный хореограф Ирина Кашуба. В общем второй сезон "Струн" по композиционному построению больше становится похож на мюзикл. Мы стремимся, чтобы получился фильм, где музыка, красота, солнце и талантливые люди соединятся воедино. И увидев сериал, зритель наверняка их полюбит», — говорит Николай Р. Викторов.
фото: пресс-служба ИРИ
Появятся и новые персонажи: тиктокерша Алиса (Майя Мальцева), которая стала популярной благодаря своим забавным артистичным видео, переехав в Москву из маленького города. Братья — музыкальные вундеркинды Филипп и Слава (Данила Батуркин и Александр Котов). Молодые люди бросают музыку, Слава становится сварщиком, а Филипп — менеджером по продажам программного обеспечения, но у жизни свои планы на их талант. Никита Федотов в исполнении Сергея Тактарова — музыкальный продюсер, которому постоянно приходится решать проблемы своих клиентов и даже обращаться за помощью к криминалу, если не удается справиться самостоятельно.
По словам продюсера сериала Дмитрия Кима, «в работе с проектом мы уделяем особое внимание деталям. Для максимального погружения в роль наши актеры несколько раз в неделю занимаются с преподавателем по смычковым музыкальным инструментам. Также мы используем уникальные изобразительные решения, чтобы передать эмоции и настроение героев: играем со светом и крупными планами. В сериале много романтики: такие сцены мы снимаем на специальную ретро оптику, которая позволяет добиться исключительной мягкости изображения. Откликающийся современному жителю большого города сюжет, близкие по духу персонажи и профессиональная картинка – все это для того, чтобы зритель получил настоящее удовольствие от просмотра сериала».
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