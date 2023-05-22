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Артём Ткаченко снимается во втором сезоне «Струн»

22 мая
2023 год

Новости кино >>
22 мая 2023

В Москве начались съемки второго сезона сериала «Струны». Режиссером восьми эпизодов стал Николай Викторов, работавший над фильмом «Я — Вольф Мессинг». В главной роли — Артём Ткаченко, а компанию ему составят Олег Отс, Фёдор Левин, Алина Рачковская, Ева Инденбаум, Елена Сафонова, Светлана Тома и другие актеры. Продолжение «Струн» создается при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба «ИРИ».

Артём Ткаченко снимается во втором сезоне «Струн»
фото: пресс-служба ИРИ

Главные герои уже не простые студенты «Гнесинки», теперь они – успешный квартет под названием «Струны». Они повзрослели и их ждут новые испытания. Каждому из них придется сделать выбор и нести за него ответственность. Наташа получает тяжелую травму, Олег примеряет на себя роль молодого отца, Марк отбывает домашний арест и пробует себя в роли композитора, а Багрицкий в борьбе с психическим расстройством устраивается на простую посильную работу и учится заново играть на виолончели.

«Каждая из восьми серий будет иметь основную музыкальную линию, которая основана на центральном музыкальном номере. Каждый клип будет иметь свою стилистику, свой характер изображения. Интересно, что в отличие от первого сезона, мы имеем возможность сделать не только инструментальные номера, но и вокальные. Ведь во втором сезоне некоторые из героев будут петь. Так же мы развили сюжетную линию персонажа Сони, студентки балетного училища, и теперь она танцует. Хореографию ей ставит известный хореограф Ирина Кашуба. В общем второй сезон "Струн" по композиционному построению больше становится похож на мюзикл. Мы стремимся, чтобы получился фильм, где музыка, красота, солнце и талантливые люди соединятся воедино. И увидев сериал, зритель наверняка их полюбит», — говорит Николай Р. Викторов.

Артём Ткаченко снимается во втором сезоне «Струн»
фото: пресс-служба ИРИ

Появятся и новые персонажи: тиктокерша Алиса (Майя Мальцева), которая стала популярной благодаря своим забавным артистичным видео, переехав в Москву из маленького города. Братья — музыкальные вундеркинды Филипп и Слава (Данила Батуркин и Александр Котов). Молодые люди бросают музыку, Слава становится сварщиком, а Филипп — менеджером по продажам программного обеспечения, но у жизни свои планы на их талант. Никита Федотов в исполнении Сергея Тактарова — музыкальный продюсер, которому постоянно приходится решать проблемы своих клиентов и даже обращаться за помощью к криминалу, если не удается справиться самостоятельно.

По словам продюсера сериала Дмитрия Кима, «в работе с проектом мы уделяем особое внимание деталям. Для максимального погружения в роль наши актеры несколько раз в неделю занимаются с преподавателем по смычковым музыкальным инструментам. Также мы используем уникальные изобразительные решения, чтобы передать эмоции и настроение героев: играем со светом и крупными планами. В сериале много романтики: такие сцены мы снимаем на специальную ретро оптику, которая позволяет добиться исключительной мягкости изображения. Откликающийся современному жителю большого города сюжет, близкие по духу персонажи и профессиональная картинка – все это для того, чтобы зритель получил настоящее удовольствие от просмотра сериала».
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№ 2
Pumpkin   22.05.2023 - 15:40
а что это за сериал вообще такой загадочный ахахах как всегда у нас откуда-то они рождаются и непонятно, а как бы где их вообще показывают читать далее>>
№ 1
Киноман1985   22.05.2023 - 15:16
как бы первый сезон никто не видел). когда он вообще вышел. российские сериалы самые таинственные. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Данила БатуркинНиколай ВикторовЕва ИнденбаумДмитрий Ким (II)Александр Котов (III)Фёдор ЛевинМайя МальцеваОлег ОтсАлина РачковскаяЕлена СафоноваСергей ТактаровАртём ТкаченкоСветлана Тома
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