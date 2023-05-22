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Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»

22 мая
2023 год

Новости кино >>
22 мая 2023
Стартовали съемки восьмисерийной детективной драмы под рабочим названием «Калимба» с Фёдором Бондарчуком, Алёной Михайловой и Сергеем Гармашем в главных ролях. Согласно пресс-службе Okko, режиссером сериала производства онлайн-кинотеатра и кинокомпании Norm Production выступит Нурбек Эген, оператором – Дмитрий Карначик, а художником-постановщиком – Дмитрий Ильичёв.

Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам Нурбека Эгена, он «прочитал буквально первые две серии и сразу согласился. Мне нравится работать в детективном жанре, а здесь еще и триллер! Мы делаем сериал, затрагивающий важную тему, показываем людей с редкими психологическими недугами, к которым надо относиться с вниманием и великодушием. Мы часто не замечаем таких людей, не верим в реальность их проблем, травмируем их и это может превратить их в жестоких преступников. Я всегда стараюсь работать с людьми, для которых съемочный процесс – не просто очередная работа, а с теми, кому по-настоящему жизненно важно участвовать именно в этом проекте. Мне кажется нам удалось собрать такую команду. Сейчас у нас есть сценарий – это как дорожная карта или как ноты, которые можно сыграть более талантливо или менее талантливо. Знаю одно, те люди, которые собрались у нас в съемочной команде, будут делать максимум».

Сериал на стыке психологического триллера, драмы и детектива расскажет историю амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского (Бондарчук), который проводит опасный психологический эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Последующее расследование раскроет зрителю настоящие мотивы профессора и свяжет воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента.

Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Актерская профессия — вся про психологию человеческих чувств, и в сериале "Калимба" они выкручены до предела: мы видим участников странного эксперимента, людей в критической ситуации, в пограничном состоянии. Мой герой, исследующий эти состояния — еще один неоднозначный характер, мотивация которого порой непонятна даже ему самому. Играть эти внутренние поиски будет невероятно интересно! За последние пару лет онлайн-кинотеатр Okko зарекомендовал себя многими качественными проектами, и в профессионализме коллег, как и в работе компании Norm Production я уверен. Рад встрече на площадке с Алёной Михайловой. Три года назад я впервые познакомился с ней на "Чиках" — а сейчас это уже большая актриса с солидной фильмографией и отличный партнер по кадру. И, конечно, мне отдельно приятно будет вновь поработать с давним товарищем Сергеем Леонидовичем Гармашем», — рассказал Фёдор Бондарчук.

В драме также примут участие Пётр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие актеры. Съемки сериала «Калимба» пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и продлятся до конца лета. Премьера в Okko запланирована на 2024 год.

Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Человеку даются испытания, которые ему по силам. Мне кажется, что это неслучайный проект. В нем рассказывается, как важно доставать из себя темную часть и не подавлять эмоции, иначе они начнут тебя разрушать — их нужно обязательно прорабатывать, если хочешь двигаться дальше и быть счастливым. Нужно принимать все свои части и не убегать от боли. У меня в работе была большая пауза, и, открыв этот сценарий, я со второй строчки поняла, что мне "сюда". Не знаю как, но я сразу это поняла. Для меня это терапия, так же как и для моей героини. Сейчас я пытаюсь увидеть и принять свою "темную" сторону (в терапевтическом плане), потому что там много ресурса. И это очень запараллеленно с сюжетом проекта. Мне кажется, у каждого человека есть его часть, которой бывает очень страшно и хочется поскорее спрятаться. И есть вторая, которая говорит — соберись, иди и делай, прими этот вызов. Этот проект — вызов для меня», — говорит Алёна Михайлова.

Ранее стало известно, что Okko совместно с Norm Production работают над тремя сериалами, которые пополнят линейку оригинальных шоу сервиса: психологическим триллером под рабочим названием «Почему ты такая злая?» с Марьяной Спивак, Марией Мацель, Юрием Колокольниковым и Филиппом Янковским в главных ролях, драмеди «Ира» с Ингрид Олеринской и мини-сериалом «Секс. До и после» – режиссерским дебютом Дарьи Мороз.
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ИраПочему ты такая злая?Секс. До и послеЧики

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Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба» фотографии
Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба» фотографии
Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба» фотографии
Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба» фотографии
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