Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»

По словам Нурбека Эгена, он «прочитал буквально первые две серии и сразу согласился. Мне нравится работать в детективном жанре, а здесь еще и триллер! Мы делаем сериал, затрагивающий важную тему, показываем людей с редкими психологическими недугами, к которым надо относиться с вниманием и великодушием. Мы часто не замечаем таких людей, не верим в реальность их проблем, травмируем их и это может превратить их в жестоких преступников. Я всегда стараюсь работать с людьми, для которых съемочный процесс – не просто очередная работа, а с теми, кому по-настоящему жизненно важно участвовать именно в этом проекте. Мне кажется нам удалось собрать такую команду. Сейчас у нас есть сценарий – это как дорожная карта или как ноты, которые можно сыграть более талантливо или менее талантливо. Знаю одно, те люди, которые собрались у нас в съемочной команде, будут делать максимум».
Сериал на стыке психологического триллера, драмы и детектива расскажет историю амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского (Бондарчук), который проводит опасный психологический эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Последующее расследование раскроет зрителю настоящие мотивы профессора и свяжет воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Актерская профессия — вся про психологию человеческих чувств, и в сериале "Калимба" они выкручены до предела: мы видим участников странного эксперимента, людей в критической ситуации, в пограничном состоянии. Мой герой, исследующий эти состояния — еще один неоднозначный характер, мотивация которого порой непонятна даже ему самому. Играть эти внутренние поиски будет невероятно интересно! За последние пару лет онлайн-кинотеатр Okko зарекомендовал себя многими качественными проектами, и в профессионализме коллег, как и в работе компании Norm Production я уверен. Рад встрече на площадке с Алёной Михайловой. Три года назад я впервые познакомился с ней на "Чиках" — а сейчас это уже большая актриса с солидной фильмографией и отличный партнер по кадру. И, конечно, мне отдельно приятно будет вновь поработать с давним товарищем Сергеем Леонидовичем Гармашем», — рассказал Фёдор Бондарчук.
«Человеку даются испытания, которые ему по силам. Мне кажется, что это неслучайный проект. В нем рассказывается, как важно доставать из себя темную часть и не подавлять эмоции, иначе они начнут тебя разрушать — их нужно обязательно прорабатывать, если хочешь двигаться дальше и быть счастливым. Нужно принимать все свои части и не убегать от боли. У меня в работе была большая пауза, и, открыв этот сценарий, я со второй строчки поняла, что мне "сюда". Не знаю как, но я сразу это поняла. Для меня это терапия, так же как и для моей героини. Сейчас я пытаюсь увидеть и принять свою "темную" сторону (в терапевтическом плане), потому что там много ресурса. И это очень запараллеленно с сюжетом проекта. Мне кажется, у каждого человека есть его часть, которой бывает очень страшно и хочется поскорее спрятаться. И есть вторая, которая говорит — соберись, иди и делай, прими этот вызов. Этот проект — вызов для меня», — говорит Алёна Михайлова.
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