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Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»

22 мая
2023 год

Новости кино >>
22 мая 2023
Стали известны имена актрис, которые сыграют подруг главной героини в российской версии популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», чьи съемки стартовали в Москве на прошлой неделе. Это Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга».

Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

Александра Тулинова вспоминает, что когда «узнала о проекте, у нас дома месяц не выключался телевизор, я посмотрела весь оригинальный сериал, знаю теперь все песни наизусть и, конечно, самую известную мелодию со свистом (если ты фанат этого сериала, готова поспорить, она уже заиграла в твоей голове). Я приходила на пробы три раза: два – на одиночные пробы и один – на ансамблевые, было, конечно, волнительно. Мой муж, видя, как я хочу заполучить эту роль, уже сам предлагал мне повторить текст и даже написал договор о том, что меня уже утвердили на роль, и клал мне его с собой в рюкзак, когда я уезжала на пробы. Я даже не представляю сколько человек попробовались на мою роль».

В турецком сериале у каждой из подруг главной героини была своя функция и сюжетная арка: одна помогает Эде вернуть Серкана, другая эпатирует рокерским стилем, третья – ссорится с Эдой на почве ревности. Однако создатели российской версии не намерены строго придерживаться оригинальной концепции: они обещают зрителям новое и более глубокое развитие второстепенных героев.

Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь»
фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

По словам Юлии Сериной, она «посмотрела турецкий сериал взахлеб, просто не могла оторваться, настолько он мне понравился. Мы попытаемся сделать не хуже, и даже лучше! Потому что подходим к этому с душой. Лично я пытаюсь придать персонажу глубины и сделать мою героиню такой, как сама чувствую. У нас был очень непростой кастинг, было ощущение, что снова в театральный поступаю – настолько большой конкурс. Авторы подходят к каждой детали с большим рвением и заботой, а значит, все будет на высшем уровне. В конце концов все хотят любви! А посмотрев наш сериал, зрители попадут в мир, где ее очень много, вдохновятся и пойдут искать или облагораживаться свою любовь в жизни».

За производство сериала отвечает компания «Медиаслово» в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и на платформах онлайн-кинотеатров Premier и Okko.

Читать рецензию «Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем

«Сцены с моим участием были в самый первый съемочный день. На площадке все необычайно много улыбались, царила атмосфера праздника. Когда ехала на первую смену, я испытывала приятное волнение в предвкушении начала очень интересного и масштабного проекта. Со многими из группы мы были знакомы до этого, со многими встретились впервые. И всех объединяло ощущение того, что мы начинаем одно большое общее дело. Думаю, что наш проект будет интересен всем: для тех, кто видел турецкий оригинал, это будет интересной альтернативной историей, как все те же самые события могли бы произойти в России. А для тех, кто не видел, это будет новой интересной историей от прекрасной кинокомпании с великолепным актерским составом и сильной профессиональной командой, что само по себе заранее обещает высокий уровень проекта», — говорит Екатерина Шумакова.
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№ 2
Дарья Логич   22.05.2023 - 19:08
Апхапхахпхахпа, боже мой, с каждой новостью у меня ощущение, что сериал становится все хуже и хуже, просто падая в какую-то бездну уровня сериалов на Домашнем читать далее>>
№ 1
Pumpkin   22.05.2023 - 18:22
мда уж, вообще конечно такое себе переснимать столько успешный сериал, где вся россия его уже дано знает)) как бы не думаю, что вложенные средства вообще окупятся читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» фотографии
Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» фотографии
Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» фотографии
Александра Тулинова, Екатерина Шумакова и Юлия Серина сыграют в российской версии сериала «Постучись в мою дверь» фотографии
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