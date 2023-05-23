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«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине

23 мая
2023 год

Новости кино >>
23 мая 2023
Кино-Театр.Ру представляет премьеру трейлера документального фильма «Голубоглазый японец» – о судьбе выходца Российской Империи Виктора Старухина, который, пережив Гражданскую вoйну, оказался в Японии и стал одним из самых известных бейсболистов.

«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине
фото: Кадр из фильма "Голубоглазый японец"/PREMIER/WISH Media

В съемках документального фильма о Викторе Старухине приняли участие две его дочери, которые отправились в путешествие, чтобы больше узнать о судьбе отца. Уроженец Нижнего Тагила Виктор Старухин прошел через китайский лагерь беженцев и оказался в предвоенной Японии. Здесь он добился невозможного – двухметровый чужестранец с голубыми глазами стал кумиром японской молодежи.

Виктор Старухин выступал в составе первой сборной Японии по бейсболу и принес команде 300 побед. Он пережил американские бомбардировки и японский концлагерь, смертельную болезнь легких и потерю семьи. Однако нашел в себе силы вернуться в большой спорт и теперь имя Виктора Старухина носит крупнейший стадион на Хоккайдо. Он – единственный европеец, внесенный в японский Зал Славы.



Режиссером проекта стал дважды номинант и обладатель премии «Эмми» Чавдар Георгиев. Производством исторического фильма занимались компании Trikita Entertainment и WISH Media при поддержке 123 Production и телеканала ТВ3. Съемки на протяжении двух лет проходили в Японии, США и России, над проектом работали более 15 аниматоров из разных стран.

Специальный показ фильма «Голубоглазый японец» пройдет 25 мая в 20:00 в кинотеатре «КАРО.Арт» (кстати, в соцсетях Кино-Театр.Ру заканчивается розыгрыш билетов), а 5 июня релиз фильма состоится в онлайн-кинотеатре PREMIER.
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«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине фотографии
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