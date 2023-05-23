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Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023

23 мая
2023 год

Новости кино >>
23 мая 2023
21-го мая в Tokyo Garden Theater состоялось долгожданное событие — MAPPA Stage 2023. В ходе восьмичасового мероприятия представители студии поделились анонсами и новостями, провели презентации и представили главные проекты — музыкальные до анимационные. Также на церемонии присутствовали актеры озвучивания самых известных произведений MAPPA, а на официальном YouTube-канале появился специальный ролик с опенингом Daremowarukunai в исполнении рок-группы Macaroni Empitsu, где присутствуют сцены из «Магической битвы», «Атаки титанов», «Адского рая», «Кулинарных скитаний в параллельном мире» и других новейших хитов студии.



В рамках мероприятия показали новый трейлер «Магической битвы». Второй сезон, состоящий из двух куров, выйдет 6 июля и будет транслироваться без перерывов. Как мы уже писали, постановщика Пака Сон Ху, ответственного за первый сезон и «Магическую битву 0», заменит Сёта Госёдзоно, поставивший восьмой и 17-й эпизоды сериала. Вступительный трек Ao no Sumika исполнит Тацуя КитаниБлич: Тысячелетняя кровавая война»), а финальную тему — Соси СакиямаВолейбольный клуб старшей школы Сэйин»).



Второй сезон «Саги о Винланде», рассказывающий о жизни и рефлексии Торфинна в скандинавском рабстве, близится к завершению. Самое время выкатить финальный трейлер — нагнетают напряжение, как могут.


Наконец-то состоялся анонс нового оригинального сериала «Буттигири?!». Мистическую историю о двух друзьях детства, втянутых в борьбу за власть, поставит режиссерка «Банановой рыбы» и второй части «Моей геройской академии» Хироко Уцуми, ей же приписывают авторство оригинальной истории. Над сценарием работает Таку КисимотоРейтинг короля», «Волейбол!!»), анимацией и дизайном персонажей занимается Такахиро КагамиМастер муси», «Тетрадь смерти»), а музыку сочиняет Митиру ОсимаСтальной алхимик», «Блюз машины времени о четырёх с половиной татами»).



Второй полнометражный фильм Мари Окады «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы», где она совмещает режиссерские и сценарные обязательства, выйдет в Японии 15 сентября. Над проектом также работают чардиз Юрико ИсииАнгельские ритмы!», «Пожиратель душ») и композитор Масару ЁкоямаХоримия», «Твоя апрельская ложь»). Также Мари Окада («Укрась прощальное утро цветами обещаний», «Готика») написала книгу по фильму, которая появится в японских магазинах 13 июня.



Действие истории разворачивается в городе, где время остановилось после взрыва на сталилетейном заводе. Встреча ученика средней школы Масамунэ и его одноклассницы Ацуми с немой девушкой с фабрики вызывает волну «любовного импульса» и нарушает равновесие в мире.

Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023

Дзюнья Эноки (Сэндзюро Рэнгоку из «Истребителя демонов») озвучит 14-летнего Масамунэ, Ацуми Сагами заговорит голосом Рэйны Уэды (Резе из «Человека-бензопилы»), а Мисаки Куно воплотит загадочную Ицуми. Имена персонажей не подтверждены.

Читать «Магическая битва» — один из главных хитов современности
На волне популярности «Рок-тихони» студия CloverworksСемья шпиона», «Дом теней») сделает фильм-компиляцию. Премьера намечена на весну 2024 года. Сериальную адаптацию четырехпанельной манги Аки Хамадзи о нелюдимой гитаристке Хитори Гото в прошлом году поставил Кэйитиро СайтоРебенок идола», «Власть книжного червя») по сценарию Эрики ЁсидыТигр и кролик», «Башня бога»).



Сунао Катабути (делал раскадровки для «Ведьминой службы доставки» и снимал отдельные эпизоды «Пиратов Черной Лагуны») поделился небольшим апдейтом о новом проекте — полнометражном аниме «Скорбящие дети: Нагико и девушки в черном». Сюжет все еще держится в тайне, как в заточении, однако известно, что история будет разворачиваться в Киото X века, во времена написания классических «Записок у изголовья» Сэй-Сёнагон, а сама придворная дама появится в качестве одной из героинь.


Катабути работает над проектом с 2017 года, а помогают ему композитор Акира СэндзюСтальной алхимик: Братство»), режиссер анимации Масаси АндоТвое имя», «Унесенные призраками»), арт-директор Тосихару МидзутаниАкира», «Юри на льду») и помреж Тиэ Уратани (разрабатывала кей-арт для «Летних войн» и «Воспоминаний о будущем»).

Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023
Кроме того, MAPPA представила постер для второй половины третьей части финала «Атаки титанов» (попробуйте прочитать вслух и не запнуться). Последний кусочек бесконечного сериала выходит в эфир этой осенью, а пока можно насладиться безмятежностью визуала.

Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023

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Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023 фотографии
Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023 фотографии
Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023 фотографии
Фабрика иллюзий: главные новости Mappa Stage 2023 фотографии
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