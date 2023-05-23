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Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня»

23 мая
2023 год

Новости кино >>
23 мая 2023
В Москве завершились съемки трагикомедии Дмитрия Губарева «Про мою маму и про меня», где главные роли исполнили Нонна Гришаева и Екатерина Гонтаренко, сообщает пресс-служба агентства «ПрофиСинема».

Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня»
фото: Пресс-служба агентства «ПрофиСинема»

В основе сюжета — пьеса драматурга Елены Исаевой, переделанная ею в сценарий. Действие фильма происходит в СССР в конце 1970-х. У девочки Лены настоящий писательский талант – в ее школьных сочинениях с невероятной точностью и теплотой показаны не только окружающий ее мир и близкие люди, но и личные переживания, мечты, надежды. Мама Лены работает в документальном кино, и у нее свои проблемы и свои мечты. Так уж сложилось, что переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. История их трогательных взаимоотношений рассказана с доброй улыбкой и нотами грусти.

Нонна Гришаева в фильме играет сразу три роли – маму, пожилую маму и выросшую дочь, поэтому за время съемок ей приходилось менять не только наряды и внешность с помощью пластического грима, но и голос.

Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня»
фото: Пресс-служба агентства «ПрофиСинема»

Также в проекте снялись Александр Олешко, Галина Петрова, Георгий Дронов, Юлия Франц, Светлана Антонова, Елена Аросьева и другие. Основной съемочный блок прошел на территории московского павильона, где выстроили огромные декорации, воссоздающие мир 1970-х.

«Я приступал к съемкам с чувством любви, а заканчиваю с чувствами любви и горечи одновременно. Ведь работа на съемочной площадке окончена, тяжело расставаться с командой. Но в отснятом материале я уверен, хотелось бы, чтобы и на следующих моих проектах был такой же. Скоро грядет ответственный этап – монтаж и запись музыки», – рассказывает режиссер.

Релиз фильма «Про мою маму и про меня» запланирован на лето 2024 года. В начале августа 2023-го пройдет три крупных кинофестиваля – Ульяновский кинофестиваль «От всей души», «Окно в Европу» и «Восток–Запад» в Оренбурге, где создатели планируют показать фильм.
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Светлана АнтоноваЕлена АросьеваЕкатерина ГонтаренкоНонна ГришаеваДмитрий ГубаревГеоргий ДроновЕлена ИсаеваАлександр ОлешкоГалина ПетроваЮлия Франц
фильмы
Про мою маму и про меня

фотографии >>
Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня» фотографии
Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня» фотографии
Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня» фотографии
Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня» фотографии
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