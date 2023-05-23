Кинофорум «Новый вектор» стартует в Калининградской области в конце июня

Кинофорум «Новый вектор» состоится с 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), выступающего одним из организаторов мероприятия.
фото: Пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России
Цель форума — формирование стратегии и инструментов по созданию и развитию кинокластеров в регионах России. В мероприятии примут участие не только специалисты киноотрасли, но и других сфер креативной индустрии: более 200 представителей региональных кинокомиссий, киностудий, экспертов медиа, IT, рекламы, социально-ответственного бизнеса, СМИ, а также представители федеральных и региональных органов власти.
В течение четырех дней для участников и гостей форума будут проведены деловая, образовательная и культурно-развлекательная программы – более 20 мероприятий, включая локейшн-тур по Калининградской области.
Ключевым событием станет презентация региональных кинокомиссий и кинокластеров как лучших практик региональной кинематографии. Их представители расскажут о своей деятельности, взаимодействии с органами государственной власти, обозначат наиболее проблемные аспекты и факторы, способствующие развитию киноотрасли в регионах. Для достижения практического результата организаторы запланировали презентацию региональных киностудий, прием заявок на участие которых идет до 10 июня через платформу ScriptMovieStart.
В рамках форума «Новый вектор» пройдет II Питчинг региональных киностартапов, прием заявок на участие в котором идет до 12 июня. Участие в нем примут разработчики программных решений, применяемых в креативных индустриях: для производства контента, медиапотребления, оборудования.
Образовательная программа кинофорума включает в себя мастер-классы для кинематографистов Калининградской области, в том числе для детей и подростков. Одним из основных мероприятий образовательной программы станет презентация конкурса социальной рекламы «Хорошая история», а также сценарного акселератора «Формула пути».
обсуждение >>