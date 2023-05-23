Кинофорум «Новый вектор» стартует в Калининградской области в конце июня

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Нонна Гришаева исполнила сразу три роли в фильме «Про мою маму и про меня»

«Магическая битва», «Сага о Винланде», «Атака титанов» и несколько новинок

23 мая

«Такие люди рождаются очень редко»: трейлер фильма «Голубоглазый японец» – об уникальном бейсболисте Викторе Старухине

Он родился в Нижнем Тагиле, а оказался в предвоенной Японии, где стал кумиром молодежи