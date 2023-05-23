Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кинофорум «Новый вектор» стартует в Калининградской области в конце июня

23 мая
2023 год

Новости кино >>
23 мая 2023
Кинофорум «Новый вектор» состоится с 28 июня по 1 июля в Калининграде и Светлогорске. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), выступающего одним из организаторов мероприятия.

Кинофорум «Новый вектор» стартует в Калининградской области в конце июня
фото: Пресс-служба Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России

Цель форума — формирование стратегии и инструментов по созданию и развитию кинокластеров в регионах России. В мероприятии примут участие не только специалисты киноотрасли, но и других сфер креативной индустрии: более 200 представителей региональных кинокомиссий, киностудий, экспертов медиа, IT, рекламы, социально-ответственного бизнеса, СМИ, а также представители федеральных и региональных органов власти.

В течение четырех дней для участников и гостей форума будут проведены деловая, образовательная и культурно-развлекательная программы – более 20 мероприятий, включая локейшн-тур по Калининградской области.

Ключевым событием станет презентация региональных кинокомиссий и кинокластеров как лучших практик региональной кинематографии. Их представители расскажут о своей деятельности, взаимодействии с органами государственной власти, обозначат наиболее проблемные аспекты и факторы, способствующие развитию киноотрасли в регионах. Для достижения практического результата организаторы запланировали презентацию региональных киностудий, прием заявок на участие которых идет до 10 июня через платформу ScriptMovieStart.

В рамках форума «Новый вектор» пройдет II Питчинг региональных киностартапов, прием заявок на участие в котором идет до 12 июня. Участие в нем примут разработчики программных решений, применяемых в креативных индустриях: для производства контента, медиапотребления, оборудования.

Образовательная программа кинофорума включает в себя мастер-классы для кинематографистов Калининградской области, в том числе для детей и подростков. Одним из основных мероприятий образовательной программы станет презентация конкурса социальной рекламы «Хорошая история», а также сценарного акселератора «Формула пути».

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте кинофорума.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Калининград начнет возвращать деньги клипмейкерам

анонс

Скорбим

Александр Зайцев
22 мая ушёл из жизни актёр Александр Зайцев.
Сергей Чернов
21 мая ушёл из жизни актёр Сергей Чернов.
Рэй Стивенсон
21 мая ушел из жизни актёр Рэй Стивенсон.
Мария Стерникова
20 мая ушла из жизни актриса Мария Стерникова.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Нелли Корниенко
Надир Малишевский
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Найджел Девенпорт
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Джон Пэйн
Лоран Стокер
Дуглас Фербенкс
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Большие глаза
драма
США, 2014
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
Беглец
боевик, триллер
США, 2023
Непосредственно Каха: Другой фильм
комедия
Россия, 2023
Одержимость
драма, музыкальный фильм
США, 2014
Хитровка. Знак четырёх
детектив, приключения
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен