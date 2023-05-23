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Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков

23 мая
2023 год

Новости кино >>
23 мая 2023
Константин Хабенский и Елизавета Боярская приступили к съемкам в полнометражном игровом фильме «Малышарики. День рождения». Они сыграют роли Мамы и Папы, сообщает пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат», которая выступает дистрибьютором проекта.

Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков
фото: Пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

По сюжету Мама и Папа только переехали в новый дом и готовятся к первому Дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьей, Папа покупает в необычном детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки – Малышарики. Пока родители готовятся к празднику, Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.

«Малышарики. День рождения» — это семейный музыкальный анимационный фильм, где совмещается видеосъемка и компьютерная анимация. Картина станет приквелом к сериалу о Малышариках. Константин Хабенский уже хорошо известен поклонникам проекта. Именно его голосом в сериале говорит папа ребенка, в доме которого поселились озорные малыши.

Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков
фото: Пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»

«Для артиста съемки в анимационном фильме очень сильно отличается от привычной работы. Здесь присутствует своя специфика, волшебство. Это сказочный мир анимации, где ты становишься наравне с маленькими нарисованными героями. Это интересный опыт и новое приключение», — рассказал Хабенский.

За режиссерским пультом на площадке Оксана БычковаПитер FM») и Катерина СавчукМалышарики», «Тима и Тома»). Сценарий создавала та же команда, что работает над сериалом «Малышарики», — Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж . Продюсером фильма, как и всего проекта «Малышарики», выступает Анна Кораблева.

Релиз намечен на осень 2024 года.
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обсуждение >>
№ 4
Аркадий Овечкин   23.05.2023 - 16:48
Недавно в тик токе и инсте пошли тренды на мемы с фиксиками и барбоскинами. Интересно, сколько пройдет времени, когда этот тренд до малышариков доберется? Я думаю лет 5-7, как раз вырастет поколение этого... читать далее>>
№ 3
Дарья Логич   23.05.2023 - 16:22
Боже мой, какая невероятная милота! Надеюсь, наши смогут дотянуть эту идею, тем более с такими прекрасными актерами, и все будет на хорошем уровне читать далее>>
№ 2
Pumpkin   23.05.2023 - 16:07
ахахахха блин малышарики - это супер мило! но так конечно чисто детское кино или даже семейное. многого ожидать как бы и не стоит читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   23.05.2023 - 15:00
Толком ничего не понятно, даже на что похоже будет. Детский что ли проект? читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Елизавета БоярскаяОксана БычковаИнга КиркижАнна Кораблёва (II)Светлана МалашинаСветлана МардаголимоваКатерина СавчукКонстантин Хабенский
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фотографии >>
Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков фотографии
Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков фотографии
Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков фотографии
Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков фотографии
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