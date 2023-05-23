Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков

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Спутник телезрителя «Принцесса Монако»: Грейс в окне В ночь с 20 на 21 мая, 01:55, ОТР

Лайфстайл Канны-2023: Леонардо ДиКаприо, Кирстен Данст и Натали Портман Премьеры фильмов Джонатана Глейзера, Мартина Скорсезе и Тодда Хэйнса

Спутник телезрителя «Астрал 3»: Вся нечисть будет в гости к нам В ночь с 23 на 24 мая, 00:00, Пятница!

Новости кино Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» Главные роли в сериале также играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская

Лайфстайл «Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России Всем сёстрам по серьгам

Главная тема Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными Хоррор и политический триллер, сай-фай и насилие в школе, нуар и фильм-катастрофа

Лайфстайл «Я чувствую себя предателем»: Татьяна Васильева об увольнении Иосифа Райхельгауза из Школы современной пьесы Актриса считает, что приложила руку к увольнению режиссёра