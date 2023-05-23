Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков

По сюжету Мама и Папа только переехали в новый дом и готовятся к первому Дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьей, Папа покупает в необычном детском магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки – Малышарики. Пока родители готовятся к празднику, Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.
«Малышарики. День рождения» — это семейный музыкальный анимационный фильм, где совмещается видеосъемка и компьютерная анимация. Картина станет приквелом к сериалу о Малышариках. Константин Хабенский уже хорошо известен поклонникам проекта. Именно его голосом в сериале говорит папа ребенка, в доме которого поселились озорные малыши.
фото: Пресс-служба компании «НМГ Кинопрокат»
«Для артиста съемки в анимационном фильме очень сильно отличается от привычной работы. Здесь присутствует своя специфика, волшебство. Это сказочный мир анимации, где ты становишься наравне с маленькими нарисованными героями. Это интересный опыт и новое приключение», — рассказал Хабенский.
обсуждение >>