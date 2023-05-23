Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая

По сюжету после событий предыдущего сезона прошло два года. Надежда (Тарханова) по-настоящему счастлива: рядом с ней ее самые дорогие мужчины – сын Костя и возлюбленный Макс (Барило). Героиня готовится к свадьбе. Однако судьба снова проверяет ее на прочность. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надежда не верит в причастность любимого и пытается всеми силами ему помочь. Ведь ей хорошо известно, каково это – быть без вины виноватой. Удастся ли Надежде докопаться до правды и доказать невиновность Макса? Даст ли она бывшему мужу Льву (Ратников) второй шанс?
«В первом сезоне главная героиня была паромщицей, а в новом она продолжает дело своего отца – становится директором Излучинского заповедника. Но паром остается символом сериала и вообще символом жизни. А основные события происходят вокруг коттеджного поселка «Долина мечты», который строится на территории заповедника. Эти события разрушают размеренную жизнь главных героев – Надежды и Макса. И основной вопрос: смогут ли они преодолеть все сложности и снова стать счастливыми? Это в первую очередь история про любовь, про то, что слишком много разных сил могут быть против двоих, мешая им быть вместе. Конечно, любая история, рассказанная на экране, – это немного сказка, но в каждой сказке есть правда жизни», — отметил режиссер Станислав Либин.
Съемки сериала проходили в Москве и Великом Новгороде. В кадре появятся живописные новгородские виды и река Малый Волховец с паромом.
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