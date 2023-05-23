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Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая

23 мая
2023 год

Новости кино >>
23 мая 2023
Премьера второго сезона мелодрамы «Паромщица. Долина Мечты» состоится 29 мая в эфире канала «Россия». Главные роли в сериале исполнили Глафира Тарханова, Александр Ратников и Андрей Барило, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету после событий предыдущего сезона прошло два года. Надежда (Тарханова) по-настоящему счастлива: рядом с ней ее самые дорогие мужчины – сын Костя и возлюбленный Макс (Барило). Героиня готовится к свадьбе. Однако судьба снова проверяет ее на прочность. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надежда не верит в причастность любимого и пытается всеми силами ему помочь. Ведь ей хорошо известно, каково это – быть без вины виноватой. Удастся ли Надежде докопаться до правды и доказать невиновность Макса? Даст ли она бывшему мужу Льву (Ратников) второй шанс?

«В первом сезоне главная героиня была паромщицей, а в новом она продолжает дело своего отца – становится директором Излучинского заповедника. Но паром остается символом сериала и вообще символом жизни. А основные события происходят вокруг коттеджного поселка «Долина мечты», который строится на территории заповедника. Эти события разрушают размеренную жизнь главных героев – Надежды и Макса. И основной вопрос: смогут ли они преодолеть все сложности и снова стать счастливыми? Это в первую очередь история про любовь, про то, что слишком много разных сил могут быть против двоих, мешая им быть вместе. Конечно, любая история, рассказанная на экране, – это немного сказка, но в каждой сказке есть правда жизни», — отметил режиссер Станислав Либин.

Съемки сериала проходили в Москве и Великом Новгороде. В кадре появятся живописные новгородские виды и река Малый Волховец с паромом.
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обсуждение >>
№ 4
Аркадий Овечкин   23.05.2023 - 16:54
Прочитал описание, аж самому стало интересно, сможет ли паромщица Надежда стать по-настоящему счастливой. Хотя паромщики вообще жесткие ребята, вот мой двоюродный дядя подобным занимается, пьет как ни... читать далее>>
№ 3
Дарья Логич   23.05.2023 - 16:17
Апхахпхахп, название - огонь! Вообще, конечно, жалко актрису, тк все-таки играет она неплохо, но в таком уровне сериалов снимается, что прям стыдно читать далее>>
№ 2
Pumpkin   23.05.2023 - 16:08
боже мой, уж такие сериалы точно не стоит продолжать - выглядит как кака_то фигня и не совсем неуместно для телеканала Россия) читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   23.05.2023 - 14:56
первый сезон был очень неубедительно сыгран. попахивало школьным кружковым творчеством. не знаю, что за продолжение получилось, большие сомнения, что кардинально другое. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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персоны
Андрей БарилоСтанислав ЛибинАлександр РатниковГлафира Тарханова
фильмы
ПаромщицаПаромщица. Долина Мечты

фотографии >>
Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая фотографии
Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая фотографии
Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая фотографии
Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая фотографии
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