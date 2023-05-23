Мэрка Анна Снаткина защитит город от патриархата 6 июня

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Новости кино Кузьма Сапрыкин и Ирина Темичева составят компанию Павлу Майкову в четвертом сезоне «Девушек с Макаровым» Главные роли в сериале также играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Владислава Ермолаева и Елена Полянская

Лайфстайл Максим Матвеев рассказал об увлечении резьбой по дереву и столярным мастерством А также о выгорании, психотерапии и умении ждать

Главная тема Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными Хоррор и политический триллер, сай-фай и насилие в школе, нуар и фильм-катастрофа

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