Мэрка Анна Снаткина защитит город от патриархата 6 июня

Премьера второго сезона комедийной антиутопии «Два холма» состоится 6 июня на START, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START
В продолжении проекта спокойствие идеально устроенного женского мира вновь оказывается под угрозой. Новая мэрка Двух холмов Елена Зоевна (Анна Снаткина) решает раз и навсегда избавиться от патриархальной чумы, переселив приматов подальше от подруг — в плодородные земли Полесья. Но хранители ценностей старого мира не готовы покинуть свои территории. Их сопротивление приводит обе стороны к неожиданным последствиям. Тем временем Рада (Пелагея Невзорова) и Гера (Никита Кологривый) пытаются построить отношения, но нормы нефтяного века, по которым живет Гера, чужды и непонятны Раде.
Анна Снаткина рассказывает, что во втором сезоне Елене Зоевне предстоит пережить трансформацию: «Моя героиня росла уже в созданном “идеальном” мире. Но природа берет верх, и для нее открываются новые грани взаимоотношений, возникают чувства. С одной стороны, она этого боится, с другой — ничего с этим не может поделать. Но есть еще и третья сторона. Как и другие жительницы города, она думает, что мужчины — это зло и патриархальная чума. Сюда присоединяются и дворцовые интриги. Во втором сезоне Елена становится матерью города и ей будет очень непросто. Личные симпатии и защиту престола всегда тяжело совмещать».
Филиппу Бледному на съемках второго сезона актеру пришлось пережить много испытаний: «Мой персонаж достаточно брутальный и не похож на героев, которых я обычно играю. В прошлом сезоне я выпадал из машины, об меня ломали лопату, я поднимал ванну и выливал на себя воду из нее. Перед вторым сезоном я сценаристам сказал: "Ребят, а почему опять я?" В этот раз я нырял с сорокакилограммовым камнем в реку и всплывал, гнался за квадроциклом. А еще были драки, прыжки на тросах по лесу… Я как жидкий металл во втором "Терминаторе"!»
Премьера сериала «Два холма» состоялась в онлайн-кинотеатре в апреле прошлого года и вызвала дискуссии зрителей и кинокритиков. Комедия показала лучший старт по просмотрам среди новых проектов на START в 2022 году. Комедийная антиутопия также была признана лучшим многосерийным онлайн-сериалом (более 12 серий) на премии АПКиТ в марте 2023 года.
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