Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу

Онлайн-кинотеатр Иви и компания Star Media объявили о старте съемок драмеди «Первый класс», рассказывающий историю о трех подругах, которые объединяют усилия, чтобы заполучить заветное место для своих детей в самой элитной школе города, сообщает пресс-служба Иви.
фото: Пресс-служба Иви
«Мы добрались до темы, которая актуально почти для каждой мамы в стране — хорошая школа для своего ребенка. Сатирический сериал «Первый класс» серьезно рассказывает о том, на что готовы родители ради престижной школы. Мы уверены, что этот сериал станет настоящим хитом и завоюет сердца не только женщин, но и мужчин, ведь сражаться за «приз» будут прекрасные актрисы Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева», – говорит директор департамента собственного производства Иви Вадим Соколовский.
Бедная, но умная и высокомерная разведенка Таня (Васильева), карьеристка и жена майора полиции Аня (Хлынина) и роскошная жена бизнесмена Лена (Чиповская) – ради успеха любимого ребенка готовы на всё, даже рискнуть отношениями, дружбой и чувством собственного достоинства.
«Мне очень понравилось, что это история про современных женщин, история тандема, ансамбля и сосуществования вместе, как мы «зеркалим» друг друга, как мы, благодаря взаимодействию, меняемся и куда эти изменения нас ведут. Сериал «Первый класс» — это поиск ответов на вопросы о том, что происходит в женской дружбе, существует ли она, есть ли возможность женщинам найти общий язык и возможно ли остаться во всех этих отношениях человеком, найти силы на поддержку, доброту, любовь и стать сильнее, мудрее, гармоничнее, чтобы в результате быть примером для своего ребенка, который пойдет в первый класс», – отмечает Юлия Хлынина.
«Для меня это очень ценный проект. Я работала над ним как соавтор сценария, абсолютно влюбилась в историю. Безумно счастлива, что мне доверили стать режиссером «Первого класса». Самый любимый, пожалуй, момент работы над фильмом — это выход в съемки. История, написанная на бумаге, начинает жить благодаря актерам и группе, которые становятся ее частью. О нашей команде хочется сказать отдельно! Для меня в кино главное — человек, о котором мы рассказываем историю. И именно артисты помогают рассказать и донести до зрителя историю этого самого человека. Считаю, что кастинг нашего проекта просто идеален! Жду работы с каждым из актеров», – говорит Самошина.
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