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Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу

23 мая
2023 год

Новости кино >>
23 мая 2023
Онлайн-кинотеатр Иви и компания Star Media объявили о старте съемок драмеди «Первый класс», рассказывающий историю о трех подругах, которые объединяют усилия, чтобы заполучить заветное место для своих детей в самой элитной школе города, сообщает пресс-служба Иви.

Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу
фото: Пресс-служба Иви

«Мы добрались до темы, которая актуально почти для каждой мамы в стране — хорошая школа для своего ребенка. Сатирический сериал «Первый класс» серьезно рассказывает о том, на что готовы родители ради престижной школы. Мы уверены, что этот сериал станет настоящим хитом и завоюет сердца не только женщин, но и мужчин, ведь сражаться за «приз» будут прекрасные актрисы Юлия Хлынина, Аня Чиповская и Марина Васильева», – говорит директор департамента собственного производства Иви Вадим Соколовский.

Бедная, но умная и высокомерная разведенка Таня (Васильева), карьеристка и жена майора полиции Аня (Хлынина) и роскошная жена бизнесмена Лена (Чиповская) – ради успеха любимого ребенка готовы на всё, даже рискнуть отношениями, дружбой и чувством собственного достоинства.

«Мне очень понравилось, что это история про современных женщин, история тандема, ансамбля и сосуществования вместе, как мы «зеркалим» друг друга, как мы, благодаря взаимодействию, меняемся и куда эти изменения нас ведут. Сериал «Первый класс» — это поиск ответов на вопросы о том, что происходит в женской дружбе, существует ли она, есть ли возможность женщинам найти общий язык и возможно ли остаться во всех этих отношениях человеком, найти силы на поддержку, доброту, любовь и стать сильнее, мудрее, гармоничнее, чтобы в результате быть примером для своего ребенка, который пойдет в первый класс», – отмечает Юлия Хлынина.

Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу
фото: Пресс-служба Иви


Автором оригинальной истории выступила Елена Любарская, сценарий написали Анна Соболевская и Светлана Самошина, она же выступает режиссером проекта. За свой полнометражный дебют «Край надломленной луны» Самошина недавно получила главный приз конкурса «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля.

«Для меня это очень ценный проект. Я работала над ним как соавтор сценария, абсолютно влюбилась в историю. Безумно счастлива, что мне доверили стать режиссером «Первого класса». Самый любимый, пожалуй, момент работы над фильмом — это выход в съемки. История, написанная на бумаге, начинает жить благодаря актерам и группе, которые становятся ее частью. О нашей команде хочется сказать отдельно! Для меня в кино главное — человек, о котором мы рассказываем историю. И именно артисты помогают рассказать и донести до зрителя историю этого самого человека. Считаю, что кастинг нашего проекта просто идеален! Жду работы с каждым из актеров», – говорит Самошина.

В сериале также снимаются Елена Лядова, Артём Быстров, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко и другие.
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Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу фотографии
Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу фотографии
Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу фотографии
Юлия Хлынина, Марина Васильева и Аня Чиповская готовы на всё, чтобы устроить детей в престижную школу фотографии
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