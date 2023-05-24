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Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5»

24 мая
2023 год

Новости кино >>
24 мая 2023
В Москве стартовали съемки комедийного экшен-сериала «Красный 5» с Денисом Шведовым в главной роли, сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).

Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5»
фото: Пресс-служба Института развития интернета

Герой Шведова – спецагент максимального уровня секретности «Красный 5», которого из-за провала задания отправляют в отставку раньше срока. Теперь Бекешев, как зовут его в реальной жизни, страдает от безделья, не зная, как приспособиться к жизни на гражданке, а окружающие видят в нем нелюдимого дикаря со звенящей тарой в пакете. За несколько месяцев до инцидента Красного опасные преступники со сверхспособностями сбегают из суперсекретной холодной тюрьмы, оставшейся еще с советских времен. О ее местоположении знает только старый армейский приятель Бекешева Анатолич (Гоша Куценко), на даче которого прямо в уличном туалете скрывается тайный вход в подземный бункер. Судьба вновь дает «Красному 5» шанс спасти мир от зла, но и готовит неприятный сюрприз в виде невыносимого напарника – молодого болтливого айти-гения с позывным «Бабуля» (Роман Курцын), который одной рукой взламывает суперсекретные шифры, а другой готовит самый вкусный борщ на свете.

Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5»
фото: Пресс-служба Института развития интернета

«Для меня этот проект – ярчайший парк аттракционов. Кастинг представляет собой созвездие талантливых актеров разных поколений, которые воплотят необычные образы. В нашем сериале зрители увидят летнюю Москву с совершенно новых сторон. Историческую и современную, насмешливую и пугающую одновременно. А трюковые сцены подготавливаются с большим разнообразием впечатляющих фишек и эффектов, чтобы удовлетворить самых требовательных зрителей», – рассказывает режиссер Евгений Шелякин, известный работой над проектами «Тетя Марта» и «Хэппи-энд».

Производством сериала «Красный 5» занимаются телеканал ТВ-3, онлайн-кинотеатр PREMIER и кинокомпания 1-2-3 Production при поддержке ИРИ.
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Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5» фотографии
Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5» фотографии
Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5» фотографии
Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5» фотографии
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