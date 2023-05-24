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Владимир Яглыч превратится в опера-супергероя в сериале «Ухожу красиво»

24 мая
2023 год

Новости кино >>
24 мая 2023

Премьера комедийного экшн-сериала «Ухожу красиво» c Владимиром Яглычем, Марией Ахметзяновой, Алексеем Макаровым и Федором Лавровым состоится 20 июня эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink. Режиссером выступил Михаил ПоляковСекреты семейной жизни 2»), сообщает пресс-служба видеосервиса.

Владимир Яглыч превратится в опера-супергероя в сериале «Ухожу красиво»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Яглыч). У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Еще вчера это был тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, а теперь его не узнать. Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Он без колебаний готов перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги?

«Сериал получился динамичным и ярким, огненным в буквальном смысле слова. Это не просто очередная полицейская комедия. Здесь поднимаются важные социальные темы, вечные проблемы семьи и связи поколений, но рассказано об этом легко и с юмором. Вообще у сериала очень образный и живой язык — многие фразы из него обязательно станут мемами. Бывает, что проект долго не может найти себе имя. Наш сериал тоже его искал и нашел самое крутое название, связанное с хитом группы “Звери”. Но пусть красиво уходит только плохое настроение, а зрители — остаются, чтобы посмотреть наш проект и поднять себе настроение», — отметил директор видеосервиса Wink и один из продюсеров сериала Антон Володькин.

Сериал «Ухожу красиво» был впервые показан на 45-м Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия».
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Владимир Яглыч превратится в опера-супергероя в сериале «Ухожу красиво» фотографии
Владимир Яглыч превратится в опера-супергероя в сериале «Ухожу красиво» фотографии
Владимир Яглыч превратится в опера-супергероя в сериале «Ухожу красиво» фотографии
Владимир Яглыч превратится в опера-супергероя в сериале «Ухожу красиво» фотографии
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