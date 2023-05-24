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Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут»

24 мая
2023 год

Новости кино >>
24 мая 2023

Актер Роман Курцын лично занялся постановкой трюков в новой романтической комедии «Мальдивы подождут». Он не только исполнил одну из ролей в фильме, но и принял участие в работе над сценарием и стал креативным продюсером экшн-сцен, сообщает пресс-служба проекта «Мальдивы подождут».

Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут»

«Когда я только встретился с режиссером и прочитал сценарий, мне показалось, что роль очень маленькая и, возможно, нет смысла заходить в проект. Тогда мне дали сценарий и предложили расширить роль, сделать ее более яркой. Мой герой – бывший цирковой гимнаст, который по стечению обстоятельств стал домушником. Вообще он неплохой парень, но так сложилось. Я придумал, что он не может передвигаться спокойно: каждое его движение — это какой-то кульбит. Весь фильм он то на руках ходит, то прыгает, то жонглирует картиной», — рассказал Роман Курцын.

В центре сюжета — Денис и Ева, которые счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он отличный фотограф. В быту все хорошо – ведь оба неплохо зарабатывают. Правда, в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах – есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение — муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру. В картине сыграли Полина Максимова, Роман Маякин и Яна Кошкина.

Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут»

«"Мальдивы подождут" – это мелодрама и экшн-сцен в проекте изначально совсем не планировалось, так что весь экшн в фильме придумал я сам. Меня вдохновил Венсан Кассель из "Двенадцати друзей Оушена". Там есть эпизод, где его герой танцует танец лиса, когда ворует картину. Я подумал, что это будет очень здорово, если мой герой выкинет нечто подобное. В итоге графикой сделали лучи, через которые я с элементами акробатики проходил. Мне полностью доверили разработку экшн-сцен фильма, а также я предлагал свои идеи по монтажу, чтобы смотрелось интереснее», — добавил Курцын.

В прокат фильм «Мальдивы подождут» выйдет 21 июня.
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Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут» фотографии
Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут» фотографии
Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут» фотографии
Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут» фотографии
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