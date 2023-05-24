Роман Курцын занялся постановкой трюков для комедии «Мальдивы подождут»

Актер Роман Курцын
лично занялся постановкой трюков в новой романтической комедии «Мальдивы подождут
». Он не только исполнил одну из ролей в фильме, но и принял участие в работе над сценарием и стал креативным продюсером экшн-сцен, сообщает пресс-служба проекта «Мальдивы подождут».
«Когда я только встретился с режиссером и прочитал сценарий, мне показалось, что роль очень маленькая и, возможно, нет смысла заходить в проект. Тогда мне дали сценарий и предложили расширить роль, сделать ее более яркой. Мой герой – бывший цирковой гимнаст, который по стечению обстоятельств стал домушником. Вообще он неплохой парень, но так сложилось. Я придумал, что он не может передвигаться спокойно: каждое его движение — это какой-то кульбит. Весь фильм он то на руках ходит, то прыгает, то жонглирует картиной
», — рассказал Роман Курцын.
В центре сюжета — Денис и Ева, которые счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он отличный фотограф. В быту все хорошо – ведь оба неплохо зарабатывают. Правда, в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах – есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение — муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру. В картине сыграли Полина Максимова
, Роман Маякин
и Яна Кошкина
.
«"Мальдивы подождут" – это мелодрама и экшн-сцен в проекте изначально совсем не планировалось, так что весь экшн в фильме придумал я сам. Меня вдохновил Венсан Кассель из "Двенадцати друзей Оушена". Там есть эпизод, где его герой танцует танец лиса, когда ворует картину. Я подумал, что это будет очень здорово, если мой герой выкинет нечто подобное. В итоге графикой сделали лучи, через которые я с элементами акробатики проходил. Мне полностью доверили разработку экшн-сцен фильма, а также я предлагал свои идеи по монтажу, чтобы смотрелось интереснее
», — добавил Курцын.
В прокат фильм «Мальдивы подождут» выйдет 21 июня.
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