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Объявлены даты проведения VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

24 мая
2023 год

Новости кино >>
24 мая 2023

VIII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» состоится с 15 по 28 апреля 2024 года в городе Анадырь, сообщает пресс-служба смотра.

Объявлены даты проведения VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»
фото: Пресс-служба Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»

«Наш кинофестиваль объединяет несколько треков. Летом мы проведем кинолабораторию, где продолжим начатую на недавно прошедшем «Золотом вороне» традицию общения известных кинематографистов со школьниками. Но на этом мы не останавливаемся. «Золотой ворон» – это не только конкурсные показы, но и деловая программа, к которой мы видим огромный интерес: наши круглые столы посмотрели более 800 тысяч пользователей Вконтакте, что говорит о большой востребованности этого формата», — отмечает главный продюсер смотра Оксана Лахно.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится в столице Чукотского автономного округа и является профессиональным конкурсом кинематографических работ со всего мира. Традиционно главный приз смотра присуждает не экспертное жюри, а простые зрители. Основные цели фестиваля — поиск и продвижение лучших современных кинофильмов, связанных с Арктикой, привлечение внимание к темам, связанным с этим районом (экология, межнациональные отношения, преемственность поколений, сохранение традиций и культуры), а также укрепление сотрудничества между Россией и мировым сообществом через территории и культурное пространство Крайнего Севера.
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Объявлены даты проведения VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» фотографии
Объявлены даты проведения VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» фотографии
Объявлены даты проведения VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» фотографии
Объявлены даты проведения VIII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» фотографии
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