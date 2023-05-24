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«Вика-Ураган» обрушится на зрителей ТНТ 13 июня

24 мая
2023 год

Новости кино >>
24 мая 2023

Комедийный сериал «Вика-Ураган» с Аглаей Тарасовой стартует 13 июня на ТНТ. За сценарий и режиссуру отвечали Олег Гольдфайн и Илья Петрухин, работавшие над «Ольгой», сообщает пресс-служба телеканала.

«Вика-Ураган» обрушится на зрителей ТНТ 13 июня
фото: Пресс-служба ТНТ

История главной героини Вики начинается с судьбоносной прогулки, во время которой она замечает, как пьяный сосед решает справить нужду прямо во дворе, где гуляют дети. Главная героиня с таким хамством мириться не намерена: она пытается вразумить хулигана, но в результате случайности тот остается без глаза. Вика попадает в колонию на четыре года, а после выхода на свободу обнаружит, что привычная для нее картина мира окончательно разрушена. Квартира превратилась в секс-шоп благодаря маме (Ирина Розанова), муж (Антон Филипенко) ушел к подруге, а сын (Иса Новиков) оказался в интернате для детей с особенностями развития. С каждым днем тучи вокруг Вики сгущаются. Ее новый мир — это пошарпанная квартира с одинокой пенсионерской (Татьяна Кравченко), подругой из колонии (Полина Шашуро), ребенком с аутизмом и новым знакомым Карлсоном (Иван Добронравов). Но в этом «союзе ненужных людей» Вика не теряет надежды и веры в то, что в мире должно побеждать добро.

«Наша героиня – это собирательный образ, хотя мы чуть-чуть ориентировались на идею, что это Данила Багров в женском обличье. И из-за того, что он «в юбке», у него еще очень много дел, кроме наведения справедливости. Есть семья, ребенок, бывший муж, с которыми нашей героине тоже приходится разруливать ситуации. Быть женщиной – Данилой Багровым куда сложнее», — рассказывает Илья Петрухин.
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«Вика-Ураган» обрушится на зрителей ТНТ 13 июня фотографии
«Вика-Ураган» обрушится на зрителей ТНТ 13 июня фотографии
«Вика-Ураган» обрушится на зрителей ТНТ 13 июня фотографии
«Вика-Ураган» обрушится на зрителей ТНТ 13 июня фотографии
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