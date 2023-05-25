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Матриархат эпохи Эдо: первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои»

25 мая
2023 год

Новости кино >>
25 мая 2023
Студия DeenБродяга Кэнсин», «Дзюндзи Ито: Маньяк») выпустила первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои», основанного на одноименной манге Фуми Ёсинаги. Сериал пополнит библиотеку Netflix 29 июня.


Действие разворачивается в альтернативной Японии эпохи Эдо. Неизлечимая болезнь с высокой смертностью, названная «красной оспой», поражает большую часть мужского населения. Из-за последствий эпидемии социальная структура страны модифицируется, а женщины берут на себя все роли, традиционно отводившиеся мужчинам, включая управление государством. Мужчин используют, как производителей потомства, а самые успешные становятся наложниками во внутренних покоях сёгунского дворца. Амбициозная Ёсимунэ — восьмая сёгун из династии Токугава — считает содержание гарема из «3 000 красивых мужчин» расточительством и проводит реформы, выясняя, почему все правящие женщины рода носят мужские имена.

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За режиссуру сериала отвечает Нориюки АбэКрутой учитель Онидзука», «Блич»), за сценарий — Рики Такасуги, дизайн персонажей выполнила Ёко СатоГинтама», «Стальной алхимик»), а музыку сочинил легендарный Кэндзи КаваиПризрак в доспехах», «Баракамон», «Моб Психо 100»). Госпожу-сёгун Ёсимунэ Токугаву озвучила Санаэ Кобаяси (Люси из «Эльфийской песни», Намиэ Ягири из «Дюрарары!!»).

Матриархат эпохи Эдо: первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои»

Историческая драма «Ооку: Внутренние покои», написанная и проиллюстрированная Фуми Ёсинаги, публиковалась с 2004-го по 2020-й японским издательством Hakusensha. За это время она заработала несколько престижных наград, включая главный приз 13-й культурной премии Осаму Тэдзуки в 2009 году и награду за «Лучшее произведение в жанре научной фантастики и фэнтези» на 42-й церемонии Nihon SF Taisho Awards в 2021-м. Кроме того, манга стала источником вдохновения для двух полнометражных фильмов: «Сёгун леди и ее мужчины» 2010 года и «Замок скрещенных судеб» 2012 года.

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Матриархат эпохи Эдо: первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои» фотографии
Матриархат эпохи Эдо: первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои» фотографии
Матриархат эпохи Эдо: первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои» фотографии
Матриархат эпохи Эдо: первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои» фотографии
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