Матриархат эпохи Эдо: первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои»

Студия Deen
(«Бродяга Кэнсин
», «Дзюндзи Ито: Маньяк
») выпустила первый трейлер аниме «Ооку: Внутренние покои
», основанного на одноименной манге Фуми Ёсинаги
. Сериал пополнит библиотеку Netflix
29 июня.
Действие разворачивается в альтернативной Японии эпохи Эдо. Неизлечимая болезнь с высокой смертностью, названная «красной оспой», поражает большую часть мужского населения. Из-за последствий эпидемии социальная структура страны модифицируется, а женщины берут на себя все роли, традиционно отводившиеся мужчинам, включая управление государством. Мужчин используют, как производителей потомства, а самые успешные становятся наложниками во внутренних покоях сёгунского дворца. Амбициозная Ёсимунэ — восьмая сёгун из династии Токугава — считает содержание гарема из «3 000 красивых мужчин» расточительством и проводит реформы, выясняя, почему все правящие женщины рода носят мужские имена.
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«Ворона императорского гарема» — мистическая история об альтернативном Китае
За режиссуру сериала отвечает Нориюки Абэ
(«Крутой учитель Онидзука
», «Блич
»), за сценарий — Рики Такасуги
, дизайн персонажей выполнила Ёко Сато
(«Гинтама
», «Стальной алхимик
»), а музыку сочинил легендарный Кэндзи Каваи
(«Призрак в доспехах
», «Баракамон
», «Моб Психо 100
»). Госпожу-сёгун Ёсимунэ Токугаву озвучила Санаэ Кобаяси
(Люси из «Эльфийской песни
», Намиэ Ягири из «Дюрарары!!
»).
Историческая драма «Ооку: Внутренние покои», написанная и проиллюстрированная Фуми Ёсинаги
, публиковалась с 2004-го по 2020-й японским издательством Hakusensha
. За это время она заработала несколько престижных наград, включая главный приз 13-й культурной премии Осаму Тэдзуки
в 2009 году и награду за «Лучшее произведение в жанре научной фантастики и фэнтези» на 42-й церемонии Nihon SF Taisho Awards в 2021-м. Кроме того, манга стала источником вдохновения для двух полнометражных фильмов: «Сёгун леди и ее мужчины
» 2010 года и «Замок скрещенных судеб
» 2012 года.
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