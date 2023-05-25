На фестивале «Пример интонации» покажут фильмы Франсуа Озона и Александра Сокурова

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Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа

Всем сёстрам по серьгам

«Она великая, но глупая»: Татьяна Васильева об отъезде Аллы Пугачёвой из России

Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»

Интервью

Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя»

Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только