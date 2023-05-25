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На фестивале «Пример интонации» покажут фильмы Франсуа Озона и Александра Сокурова

25 мая
2023 год

Новости кино >>
25 мая 2023
На петербургском фестивале «Пример интонации», который пройдет с 1 по 4 июня в общественном пространстве «Севкабель Порт», покажут фильмы из Канн и Венеции, а также российские новинки. В программе — «Мое преступление» Франсуа Озона, «Сказка» Александра Сокурова и драма «Копенгагена не существует», сообщает пресс-служба смотра.

На фестивале «Пример интонации» покажут фильмы Франсуа Озона и Александра Сокурова
фото: пресс-служба "Примера интонации"

В основную программу фестиваля вошли ленты российских и иностранных режиссеров. «Сказка» Александра Сокурова — фантастика, действие которой происходит во время Второй мировой войны, впервые была представлена зрителю на 75-м кинофестивале в Локарно. «Мое преступление» — новая лента Франсуа Озона — разворачивается в декорациях Парижа 30-х годов, однако в комедийном ключе говорит о вневременных вещах: институте успеха, славы и закулисных интригах. Фильм датского режиссера и музыканта, автора экспериментального молодежного сериала «ANTON 90» Мартина Сковбьерга «Копенгагена не существует» исследует тайны, которые вскрываются после таинственного исчезновения юной девушки Иды (Ангела Бундалович), а франко-бельгийская драма «Дом удовольствий» (режиссер Анисса Боннфон) ищет ответы на вопросы новой чувственности в публичном доме. Иностранная документалистика представлена фильмами «Боги Мексики» Хельмута Досантоса и «Revival 69: Возвращение легенды» Рона Чэпмена.

Корпус российских фильмов открывается зрительской премьерой «Снегиря» Бориса Хлебникова, ранее показанного на 45-м Московском международном кинофестивале. Наталия Мещанинова представит свою драму «Один маленький ночной секрет», одно из самых ярких событий Роттердама-2023. На «Примере интонации» состоится премьера нового фильма Романа Михайлова «Наследие» — истории подростка Руслана, осмелившегося провести панихиду по сельскому колдуну, от которого отказались даже священники.

На фестивале «Пример интонации» покажут фильмы Франсуа Озона и Александра Сокурова
фото: Кадр из фильма "Наследие"

Также в программе «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой (обладатель приза «Золотая тайга» фестиваля дебютных фильмов «Дух огня»), современная притча о свободе и несвободе «Узлы» (режиссер Олег Хамоков), остросоциальный детектив Алисы Хазановой «Белый список» и «Русские сны» — дебютная лента Антона Елисеева о путешествии детей, ищущих своего пропавшего отца.

Параллельно с основной программой на «Примере интонации» пройдут показы дебютных фильмов выпускников мастерской Александра Сокурова: в списке фестиваля «Волнами» Сергея Кальварского, «Чужбина» Андрея Натоцинского, «Vad'd'a.Мытарства» Никиты Добрынина и «Слабый тигр» Муслима Могушкова. На базе проекта «лекторий’порт» пройдут лекции, семинары и мастер-классы, организованные совместно с ГосФильмоФондом и Школой искусств и креативных индустрий. 2 июня на фестивале пройдет показ дебютного фильма Лидии Бобровой «Ой, вы, гуси…», получившего приз на одном из первых фестивалей «Кинотавр».
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Лидия БоброваАнисса БоннфонНаталия МещаниноваРоман МихайловМалика МусаеваАндрей НатоцинскийФрансуа ОзонАлександр СокуровАлиса ХазановаОлег ХамоковБорис Хлебников
фильмы
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