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Ведущие продюсеры добавят на «Кинокарту России» свои фильмы и создадут эксклюзивные маршруты

25 мая
2023 год

Новости кино >>
25 мая 2023
Кино-Театр.Ру и Ассоциация продюсеров кино и телевидения стали стратегическими партнерами в развитии интерактивной «Кинокарты России» – онлайн-проекта, который отображает географию съемок отечественных фильмов и сериалов.

Ведущие продюсеры добавят на «Кинокарту России» свои фильмы и создадут эксклюзивные маршруты

Соглашение накануне открытия «Российской креативной недели – Дальний Восток» подписали исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова и главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Они объявили об этом 25 мая, в первый день фестиваля-форума на сессии «Кино на Дальнем Востоке. Ограничения и возможности», которую модерировал заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

По словам Ольги Жуковой, «"Кинокарта России" – интересный проект с точки зрения своего содержания, в его основе лежит оригинальная идея. Он масштабный, поскольку объединяет в себе три задачи: продвижение фильмов и сериалов, желание привлечь внимание к регионам и развить кинотуризм. Проект, действительно, одинаково значимый как для киноиндустрии, так и для туристической отрасли, с широким охватом – и кинозрителя, и туриста. АПКиТ с огромным энтузиазмом подключается к реализации проекта. «Кинокарта России» станет флагманом развития кинотуризма».

Ведущие продюсеры добавят на «Кинокарту России» свои фильмы и создадут эксклюзивные маршруты
фото: Ольга Жукова

АПКиТ, куда входят крупнейшие российские кинокомпании, чья доля в общем объеме производства аудиовизуального контента сегодня достигает порядка 70%, окажет содействие Кино-Театр.Ру в оперативном и достоверном добавлении кинометок, которые лягут в основу разработки туристических киномаршрутов. Такое сотрудничество обещает ускорить процесс наполнения онлайн-карты информацией и расширить ее возможности, а также появится шанс применить карту для создания новых проектов.

«Для нас это партнерство является очень важным – поддержка со стороны продюсеров имеет огромное значение для дальнейшего развития проекта. Мы сможем в довольно небольшие сроки превратить "Кинокарту" в масштабную энциклопедию съемок российского кино. Кроме того, это отличный способ для продвижения фильмов и сериалов. "Кинокарта" также поможет создателям кинопроектов в выборе локаций, и это то, что мы также намерены развивать. Так что стратегическое партнерство с АПКиТ открывает целое море возможностей, чему мы очень рады. Мы уверены, что сотрудничество будет долгим и плодотворным», – отмечает Жан Просянов.


Проект «Кинокарта России» призван рассказывать широкой аудитории, где снимались или снимаются в настоящий момент фильмы и сериалы. Это будет способствовать их продвижению, а также привлечению внимания к регионам и притоку туристов в них. Онлайн-карта была запущена в середине мая Кино-Театр.Ру при поддержке Института развития интернета.
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№ 2
Киноман1985   25.05.2023 - 14:35
хорошая идея с кинокартой, точно не станет лишним, чтобы люди знали места съемок. конечно интерес вырастет не столько к кино, сколько к регионам страны. читать далее>>
№ 1
Дарья Логич   25.05.2023 - 13:21
Не, вот эта тема реально прикольная и интересная. Мне кажется, очень многим любителям кино будет и полезно, и интересно, а главное еще и дополняется вся эта история читать далее>>
Всего сообщений: 2
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