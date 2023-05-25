Елизавета Кононова и Ясмина Омерович раскрутят блог Карины Зверевой в комедии «Миля»

По словам Оксаны Мафагел, «это супердобрая комедия, очень веселая, с классными женскими персонажами, с очень авангардной главной героиней, с красивыми костюмами и яркими образами. В команду проекта я специально подбирала девушек, потому что считаю, что этот сериал нужно снимать, как историю про женщину, "не грязно". Поэтому у меня оператор – девушка, художник-постановщик – девушка, костюм, грим, исполнительный продюсер, второй режиссер – в общем, вся команда состоит из женщин. То есть, вся техническая поддержка – от мужчин, а вся творческая – от женщин. И мы все постараемся сделать так, чтобы зритель при просмотре этого сериала стопроцентно отдохнул и посмеялся».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Зрителей ожидает современная, рассказанная в комедийной форме история перевоспитания. Здесь происходит столкновение двух мировоззрений и поколений: с одной стороны, Мили (Зверева), привыкшей к беззаботному образу жизни за счет спонсора, с другой – режиссера и сценариста Вари (Омерович) и продюсера Даши (Кононова). После того, как 39-летнюю Милю бросает спонсор, она решает, что будет зарабатывать, став блогером – конечно же популярным. Для этого она нанимает двух 20-летних девушек – Дашу и Варю, которые знают о раскрутке в соцсетях все. Миля ставит перед девчонками задачу – миллион подписчиков к концу месяца. Варя и Даша понимают, что задача практически невыполнимая, но Миля убеждает их, что готова на все и обещает нехилый гонорар. Девчонки соглашаются, еще не представляя, во что они ввязываются.
«На старте съемок сложно предсказать ожидания от конечного результата. Но я уверена, что должно получиться суперклево, потому что "Милю" снимает самый талантливый по моему мнению режиссер (она точно попытается убрать эту формулировку, не соглашайтесь!). Я эту историю люблю, там много каких-то личных приколов, много придумок, которые нас веселили. Надеюсь, они повеселят и зрителя», — говорит автор сценария «Мили» Елизавета Варвара Аранова.
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