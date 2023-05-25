Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии

Фёдора Стукова в первую очередь «привлек сценарий Василия Сигарева – возможность рассказать пронзительную и очень смешную историю. Все герои узнаваемы, их мотивации ясны. Мне оставалось только не испортить все это. Я верю, что зрителей зацепит история четырех "простых русских баб" в погоне за своей общей мечтой. Это такие четыре мушкетерши из глубинки – одна за всех и все за одну».
Главные героини работают на местной птицефабрике в поселке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Попова) подрабатывает – продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Она рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане (Миримская), сестре Геле (Котова) и юной Кире (Осипова) – дерзкой неформалке с огромным ирокезом. Зина предлагает всем вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур – вместе рожать дешевле. Впереди героинь ждут приключения и испытания: ведь им нужно не только придумать, как и где заработать кучу денег, но и найти потенциальных отцов. Мужья и другие мужчины в поселке не горят желанием участвовать в этом сомнительном, с их точки зрения, мероприятии.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам Анастасии Поповой, ее «героиня сразу откликнулась мне, когда прислали материал на прочтение – я поняла, что знаю эту женщину, мне понятны ее страхи и порывы. Это бывает у артистов: они точно чувствуют, что герой им близок, и что только они могут передать все тонкости персонажа как никто другой. Зина – это Зина! Яркая, смелая, с неутолимой жаждой жизни, способная увидеть в проблемах и преградах, встречающихся на пути к цели, возможности, а не поводы для отступления».
Зрителей ожидает вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые несмотря ни на что сохраняют способность любить и верить в будущее.
фото: пресс-служба компании «МТС»
«Съемки сериала проходили в очень теплой семейной атмосфере, — вспоминает Анна Котова. — Наш режиссер Федя Стуков радел за сплочение актерской команды и нам с девочками работалось чудесно. А когда были непростые съемки или условия, старались друг друга поддерживать. Это история о женщинах в погоне за некой мечтой. Не все из них понимают, их ли это мечта, но женская солидарность берет верх. На примере наших героинь зритель сможет пронаблюдать все нюансы "пути к мечте", все размышления, опасения, сомнения и испытания, которые обычно встают на этом пути перед женщиной. И перед мужчиной тоже. Поразмышлять над ценностью отношений и подумать о том, что же такое любовь и существует ли женская дружба».
Лине Миримской «сразу понравился сценарий, мне кажется, я прочитала его за час, и очень понравилась моя героиня – она скромная и одновременно любвеобильная. И теперь мне самой очень интересно посмотреть, как моя героиня меняется, и какая она получилась. Кинопроцесс был соткан из смешных, нелепых и даже глупых моментов. Было весело, но и иногда сложно».
«Бэби-тур» был представлен индустрии на фестивале контента стриминговых платформ «Original+» в рамках форума и получил призы для женского ансамбля в номинации «Оригинальная актриса», за «Оригинальный сценарий» и диплом в номинации «Специальный приз от жюри СМИ».
«Я всегда мечтала играть именно такие роли, но никогда не думала, что это так скоро произойдет. Это невероятно интересный персонаж, человек со сложной судьбой. Кира многое пережила – в общем, боевая девушка. Несмотря на свой внешний облик, она добрая и ранимая. У нее колоссальная нехватка любви, но, как мне кажется, у нее есть надежда. Меня очень увлекло погружение в эту роль, и я безумно благодарна всей съемочной группе: чувствовалось колоссальное тепло и любовь к этому проекту от каждого человека. Каждый день на площадке был особенным», — рассказала Мария Осипова.
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