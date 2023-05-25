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Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии

25 мая
2023 год

Новости кино >>
25 мая 2023
В сети появился трейлер оригинальной «комедии в положении» «Бэби-тур» по сценарию известного драматурга и режиссера Василия Сигарева. Главные роли в сериале сыграли Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова, а режиссером стал Фёдор Стуков. Эксклюзивная премьера комедии состоится 1 июня в онлайн-кинотеатре Kion, уточняет пресс-служба МТС.



Фёдора Стукова в первую очередь «привлек сценарий Василия Сигарева – возможность рассказать пронзительную и очень смешную историю. Все герои узнаваемы, их мотивации ясны. Мне оставалось только не испортить все это. Я верю, что зрителей зацепит история четырех "простых русских баб" в погоне за своей общей мечтой. Это такие четыре мушкетерши из глубинки – одна за всех и все за одну».

Главные героини работают на местной птицефабрике в поселке Ливни. Бойкая и целеустремленная Зинаида (Попова) подрабатывает – продает косметику. От клиентки Зина узнает: если родить ребенка в Америке, он автоматически получит гражданство США. Она рассказывает об этом своей застенчивой подруге Тане (Миримская), сестре Геле (Котова) и юной Кире (Осипова) – дерзкой неформалке с огромным ирокезом. Зина предлагает всем вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур – вместе рожать дешевле. Впереди героинь ждут приключения и испытания: ведь им нужно не только придумать, как и где заработать кучу денег, но и найти потенциальных отцов. Мужья и другие мужчины в поселке не горят желанием участвовать в этом сомнительном, с их точки зрения, мероприятии.

Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Анастасии Поповой, ее «героиня сразу откликнулась мне, когда прислали материал на прочтение – я поняла, что знаю эту женщину, мне понятны ее страхи и порывы. Это бывает у артистов: они точно чувствуют, что герой им близок, и что только они могут передать все тонкости персонажа как никто другой. Зина – это Зина! Яркая, смелая, с неутолимой жаждой жизни, способная увидеть в проблемах и преградах, встречающихся на пути к цели, возможности, а не поводы для отступления».

Зрителей ожидает вдохновляющая история о том, что у всех у нас есть малая родина, а также гимн русским женщинам, которые несмотря ни на что сохраняют способность любить и верить в будущее.

Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Съемки сериала проходили в очень теплой семейной атмосфере, — вспоминает Анна Котова. — Наш режиссер Федя Стуков радел за сплочение актерской команды и нам с девочками работалось чудесно. А когда были непростые съемки или условия, старались друг друга поддерживать. Это история о женщинах в погоне за некой мечтой. Не все из них понимают, их ли это мечта, но женская солидарность берет верх. На примере наших героинь зритель сможет пронаблюдать все нюансы "пути к мечте", все размышления, опасения, сомнения и испытания, которые обычно встают на этом пути перед женщиной. И перед мужчиной тоже. Поразмышлять над ценностью отношений и подумать о том, что же такое любовь и существует ли женская дружба».

Компанию исполнительницам главных ролей составят Дмитрий Куличков, Евгений Шумейко, Виталий Даушев, Евгения Дмитриева и Валентин Самохин. В неожиданном образе появится хореограф Егор Дружинин. Производством сериала занимались компания Lookfilm совместно с Kion.

Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии
фото: пресс-служба компании «МТС»

Лине Миримской «сразу понравился сценарий, мне кажется, я прочитала его за час, и очень понравилась моя героиня – она скромная и одновременно любвеобильная. И теперь мне самой очень интересно посмотреть, как моя героиня меняется, и какая она получилась. Кинопроцесс был соткан из смешных, нелепых и даже глупых моментов. Было весело, но и иногда сложно».

«Бэби-тур» был представлен индустрии на фестивале контента стриминговых платформ «Original+» в рамках форума и получил призы для женского ансамбля в номинации «Оригинальная актриса», за «Оригинальный сценарий» и диплом в номинации «Специальный приз от жюри СМИ».

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«Я всегда мечтала играть именно такие роли, но никогда не думала, что это так скоро произойдет. Это невероятно интересный персонаж, человек со сложной судьбой. Кира многое пережила – в общем, боевая девушка. Несмотря на свой внешний облик, она добрая и ранимая. У нее колоссальная нехватка любви, но, как мне кажется, у нее есть надежда. Меня очень увлекло погружение в эту роль, и я безумно благодарна всей съемочной группе: чувствовалось колоссальное тепло и любовь к этому проекту от каждого человека. Каждый день на площадке был особенным», — рассказала Мария Осипова.
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№ 1
Киноман1985   25.05.2023 - 14:30
похоже, что съемка в этом проекте для некоторых девушек стала воплощением определенных целей в кинокарьере. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии фотографии
Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии фотографии
Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии фотографии
Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова отправились в «Бэби-тур» в трейлере новой комедии фотографии
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