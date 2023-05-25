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Пётр Натаров вернулся к своему персонажу в тизер-трейлере второго сезона «Пищеблока»

25 мая
2023 год

Новости кино >>
25 мая 2023
Опубликован тизер-трейлер второго сезона сериала по мотивам романа Алексея Иванова «Пищеблок». Согласно пресс-службе «Кинопоиска», главным героем вновь станет пионер Валерка Лагунов, а события развернутся спустя три года после летней смены в лагере «Буревестник». Продолжение фантастики с элементами детектива снял по оригинальному сценарию Сергея Калужанова режиссер Эдуард Бордуков.



«Я бы выделил две главные темы второго сезона. Первая — про смену эпох. Это 1983 год, грядут перемены, и у обычных людей появляется страх перед неизвестностью. Мы показали, как это время становится благодатным для темных сил, которые хотят создать свою систему и возглавить ее. Вторая — про борьбу главного героя с темной суперсилой внутри себя. Если Валерка не сможет ее контролировать и подавлять, он перестанет быть человеком. И поэтому он вынужден бороться с ней. И даже самые близкие люди не могут понять, с чем ему приходится бороться. И не могут помочь ему в полной мере. Как противостоять этой мощной тёмной энергии? Где найти ресурсы для противостояния? Наш ответ — это и есть сюжет второго сезона», — говорит Эдуард Бордуков.

События стартуют осенью 1983-го, в новый учебный год: красное знамя на линейке несет Валерка Лагунов — отличник, староста класса и вампир. Он продолжает ходить в школу, дружить, любить, но каждый день борется с жаждой крови. Сберечь тайну и сохранить в себе человека ему помогают друзья из «Буревестника»: старший товарищ Игорь Корзухин и первая любовь Анастасийка. Но в класс приходит загадочная новенькая, которая вот-вот разоблачит героя. А когда в городе появляется неизвестный могущественный вампир, под угрозой оказывается не только тайна Валерки, но и его жизнь.

Пётр Натаров вернулся к своему персонажу в тизер-трейлере второго сезона «Пищеблока»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

К своим ролям вернутся исполнители главных ролей Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина и другие актеры из первого сезона. Также во втором сезоне появятся новые герои в исполнении Ксении Трейстер, Равшаны Курковой, Сергея Епишева и Риналя Мухаметова.

По словам сценариста Сергея Калужанова, «в продолжении нет единства места действия, как в первом сезоне, где все происходило в пионерлагере. Второй сезон чуть более разнообразен по географии, в нем больше экшн-элементов — погони, схватки с вампирами, наравне с детективной линией в традициях первого сезона. Кроме того, цели и задачи, которые стоят перед нашим героем, становятся выше и масштабнее. И самое важное — это полностью оригинальное произведение. Я знаю, что Алексей Иванов видел концепцию и одобрил ее».

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Оператором второго сезона выступил Максим Чирков, художником-постановщиком — Максим Алипченко, продюсерами — Дмитрий Нелидов и Александра Ремизова, а креативным продюсером — Владислав Рубин.
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Пётр Натаров вернулся к своему персонажу в тизер-трейлере второго сезона «Пищеблока» фотографии
Пётр Натаров вернулся к своему персонажу в тизер-трейлере второго сезона «Пищеблока» фотографии
Пётр Натаров вернулся к своему персонажу в тизер-трейлере второго сезона «Пищеблока» фотографии
Пётр Натаров вернулся к своему персонажу в тизер-трейлере второго сезона «Пищеблока» фотографии
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