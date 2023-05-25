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Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Весёлкин-младший и Самвел Тадевосян оказались в «СССР»

25 мая
2023 год

Новости кино >>
25 мая 2023

В онлайн-кинотеатре Первого канала Кино1ТВ начался показ 12-серийного фильма кинокомпании «Марс Медиа» «СССР» с Ильей Малаковым, Филиппом Бледным, Алексеем Весёлкиным-младшим, Самвелом Тадевосяном, Аглаей Шиловской, Юрием Цурило, Дарьей Михайловой и Анастасией Уколовой. Мелодрама, снятая по сценарию Марины и Сергея Дяченко, будет выходить по две серии по четвергам, уточняет пресс-служба телеканала.



По словам режиссера сериала Алексея Рудакова, «главная причина, почему я захотел снимать этот сериал, – теплая волна ностальгии по тому времени. Это и про мою молодость, и про ту жизнь, которая была прожита. Она узнаваема и очень хорошо написана. Молодым актерам приходилось все подробно рассказывать, показывать хронику того времени, которое они по причине возраста не застали. А еще я попросил их посмотреть фильмы 1960-х, именно они лучше всего передают "приподнятое романтичное настроение", которое хотелось задать в начале сериала».

В центре истории четыре друга, первые буквы имен которых в точности повторяют аббревиатуру СССР. Сюжетные события происходят в первой половине 80-х годов. Серьезный Сергей (Малаков) – сын крупного партийного работника, готовый пойти по стопам отца. Скромный Семён (Весёлкин-младший) – мальчик из интеллигентной еврейской семьи, который в эпоху перемен задумается об эмиграции. Романтичный Самвел (Тадевосян), прибывший в Москву из Спитака в надежде стать художником и встретивший в столице свою любовь – Веру, сестру Сергея. Предприимчивый Рома (Бледный), выходец из Полтавы, после несчастной любви пытающийся всеми силами задержаться в стремительно меняющейся столице. Ребят объединяют дружба, проходящая сквозь десятилетие, и множество других героев, главная из которых эффектная и заряжающая ребят энергией Женя (Шиловская), будущий театральный режиссер.

Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Весёлкин-младший и Самвел Тадевосян оказались в «СССР»
фото: пресс-служба Первого канала

«Мы впервые встретились с ребятами у меня в квартире, когда собрались посмотреть фильм "Мне 20 лет". Мы смотрели его, шутили, сближались, общались, отмечали настроение времени. В той эпохе, о которой рассказывает наш сериал, были и отрицательные моменты – границы, запреты, но были и положительные – это единство, дружба народов, романтика общения», — говорит Алексей Весёлкин-младший.

В сериале также сыграли Маргарита Аброськина, Иван Рудаков, Анатолий Горячев, Карэн Бадалов, Микаел Джанибекян и Борис Каморзин. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Юдаев и художник-постановщик Татьяна Девирц.

Илья Малаков, Филипп Бледный, Алексей Весёлкин-младший и Самвел Тадевосян оказались в «СССР»
фото: пресс-служба Первого канала

Для Филиппа Бледного 80-е «очень интересны. Это был такой переломный момент, когда у людей появлялась возможность что-то приобретать, что-то изучить, что-то прочитать, и поэтому на этом перешейке, мне кажется, появлялись самые искренние чувства и желания – когда ты доставал для друзей, для любимых какие-то пластинки, книжки, вещи. Это как раз то, чего в нас нет. В то же время, я понимаю, что 80-е для нас романтичны, потому что, переодеваясь в костюмы, мы погружаемся в ту эпоху – вроде бы близкую, но все же очень далекую от нас».

Москва в наши дни так не похожа на советскую, что многие фильмы, действие которых происходит в столице, снимают в других городах, например в Минске. Так что съемки советской эпохи непосредственно в Москве можно считать небанальным решением. А вот Армению, куда помчится Самвел после землетрясения в Спитаке, снимали в самой Армении. Дом героя — в Ереване, а ужасные последствия землетрясения — в 86 километрах от него. Дело в том, что горы со стороны Спитака совсем не похожи на горы со стороны Еревана, поэтому любой армянин заметил бы подлог. Но самой интересной локацией стала Красная площадь. У четверки друзей есть традиция — раз в год в один и тот же день и час встречаться под Спасской башней. Поскольку согласование работы киногрупп на Красной площади — дело крайне сложное, не было и речи о нескольких съемочных днях. И шесть встреч взрослеющих, меняющихся героев в меняющейся столице отсняли всего за сутки.

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«Я ничего не знаю о той эпохе, но посмотрел много хроники, поговорил с людьми, которые жили в те времена. Меня интересовало, как они общались, как смотрели друг на друга, какие у них были мысли, менталитет. Мой герой, которого, кстати, как и меня, зовут Самвел, тоже приезжает в Москву, ничего общего у нас с ним больше нет. Он художник, романтик, живет в палитрах импрессионизма, он влюблен, и эта влюбленность, как красная нить, проходит через историю этого персонажа. Он персонаж очень спорный, у него много проблем в профессии, в том, как он видит свою жизнь и как ее видят другие. Но и другие герои тоже все разные, спорные, только отрицательных или только положительных персонажей у нас, наверное, нет. У каждого – свои проблемы, заботы, свои цели и пути, по которым они идут к их достижению», — рассказал Самвел Тадевосян.
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№ 2
Наталья Курилова   25.05.2023 - 18:25
Представляю, какая будет чушь об СССР. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.05.2023 - 18:06
Сейчас очень легко окунутся в прошлое. Страна практически во всем осталась в нем. Много локаций для съемок, костюмов, только актеры меняются. читать далее>>
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