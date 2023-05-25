Михаил Галустян и Демис Карибидис сыграют братьев в российско-индийском фильме

Самое интересное

Фёдор Бондарчук и Алёна Михайлова проведут психологический эксперимент в сериале «Калимба»

Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя»

Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только