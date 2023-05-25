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Михаил Галустян и Демис Карибидис сыграют братьев в российско-индийском фильме

25 мая
2023 год

Новости кино >>
25 мая 2023

ТНТ ведет подготовку к съемкам полнометражного фильма в совместном производстве с Индией. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Михаил Галустян и Демис Карибидис сыграют братьев в российско-индийском фильме
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — уточнила управляющий директор ГПМ РТВ и директор ТНТ Тина Канделаки. Главные роли братьев в фильме исполнят Михаил Галустян и Демис Карибидис.

По мнению Тины Канделаки, изменения, через которые проходит отечественная медиаиндустрия, идут ей на пользу: «у нас огромное количество талантливых людей, умеющих создавать национальный продукт высокого международного качества с точки зрения смыслов. Их не так много во всем мире, ведь есть прикладные профессии, которым обучают, а есть талант, который должен быть изначально, особенно талант создания смыслов».
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