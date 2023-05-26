Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая

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Главная тема Джерард Батлер: Задира, мачо, скромный спаситель человечества Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа

Новости кино Второй сезон «Паромщицы» с Глафирой Тархановой выходит 29 мая К своим ролям также вернутся Александр Ратников и Андрей Барило

Новости кино Владимир Яглыч превратится в опера-супергероя в сериале «Ухожу красиво» Премьера состоится 20 июня в онлайн-кинотеатре Wink

Новости кино «Вика-Ураган» обрушится на зрителей ТНТ 13 июня Главную роль в сериале от создателей «Ольги» исполнила Аглая Тарасова

Интервью Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя» Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только

Интервью Максим Свешников: «Я всегда стараюсь показывать своих современников, которые находятся на распутье» Режиссер сериала «Плейлист волонтера» – о литературной основе, главном герое, отсылающем к «Полетам во сне и наяву», музыке поколения и людях, которые ищут себя и свое место в мире