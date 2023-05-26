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Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая

26 мая
2023 год

Новости кино >>
26 мая 2023

На НТВ 29 мая в 20.00 состоится премьера 20-серийного остросюжетного детектива Владимира Койфмана «Военная полиция», сообщает пресс-служба телеканала.

Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Сериал расскажет про отряд с особыми полномочиями при Генеральном Штабе Министерства обороны. В команде пятеро человек: профессиональные военные Темур Чиковани (Бекарий Цулукидзе) и Михаил Рощин (Артём Алексеев), компьютерный гений Семён Пашкевич (Владимир Лесных), врач Пётр Михальченко (Андрей Родимов) и сотрудник ФСБ, а впоследствии член группы Ирина Старостина (Елизавета Нилова). Возглавляет отряд подполковник Сметанников (Дмитрий Паламарчук), а курирует — генерал Могутин (Анатолий Журавлёв). Их главная задача – хранить военную тайну, расследовать самые жестокие преступления, в одиночку противостоять шпионской организации, которая запустила щупальца в высшие эшелоны власти.

По словам Артём Алексеева, «очень большое количество сцен в проекте наполнено экшеном. Актеров, конечно, оберегает постановщик трюков, но наши герои реально рискуют жизнью почти каждый день, поэтому даже секундная сцена обезвреживания охраны могла принести неприятные травмы, которые не проходят быстро. Вот мы ходили и копили этот букет из ссадин, ушибов и недосыпа, чтобы вжиться. Была сцена в настоящем болоте. На улице градусов восемь. Лежу в нем — на поверхности только лицо, понимаю, что мозг замерзает, а еще из-за того, что уши в этой жиже, не слышно режиссера с оператором. Бежит Бекарий Цулукидзе, брызги от его ног летят, поэтому я еще хлебнул из болота. Мы и бегали, и ныряли, и тонули, и чего мы только не делали. Была сцена, когда мы с Лизой Ниловой бегали по полю, которое бомбили: песок и трава метров на пять взлетали. Грохот такой, что уши закладывает».

Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Подготовка к съемкам была серьезной: актеры погружались с аквалангом и без, занимались с действующими сотрудниками спецназа ФСБ, учились владеть личным оружием – обращаться с пистолетами, ножами – а также осваивали приемы рукопашного боя. Но главное в «Военной полиции» – это люди, которых зрителям предстоит полюбить не за умение стрелять, а за сложность и неоднозначность характеров.

«Моя героиня Ирина Старостина – майор ФСБ. Настоящий профессионал, преданный своему делу. Самое трудное для нее: завоевать доверие команды, стать для них своей. Характер у Старостиной, как говорится, врагу не пожелаешь, но для реального врага – смертоносное орудие! Она многогранна: боец с железобетонным взглядом и хваткой, которая может быть сильнее и смелее мужчины, и в то же время она может внезапно стать растерянной и беззащитной девочкой. Мою героиню выкидывали из грузовика на ходу, она выбивала ногой лобовое стекло автомобиля, билась в рукопашной… Всего не перечесть! Все трюки я исполняла сама, но самой сложной для меня стала сцена под водой, когда мне предстояло бороться за жизнь на дне озера», — рассказала Елизавета Нилова.



Компанию вышеназванным актерам составили Геннадий Смирнов, Илья Алексеев и Эмилия Спивак. За визуальную составляющую отвечал оператор-постановщик Ярослав Процко. Съемки сериала производства «Киностудии КИТ» прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая фотографии
Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая фотографии
Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая фотографии
Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая фотографии
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