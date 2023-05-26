Золушка устроит резню

Про Золушку
снимут хоррор, уверяет Bloody Disgusting
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Лента под названием «Проклятие Золушки» (Cinderella's Curse), основанная на знаменитой сказке Шарля Перро, поведает о резне, которую устроит главная героиня. Старт съемок в Великобритании намечен на июнь, а в прокат фильм выйдет в октябре текущего года. Режиссерское кресло займет Луиза Уоррен, в актерский состав вошли Келли Райан Сэнсон, Крисси Вунна и Даниэлла Скотт.
Интерес к хоррор-версиям сказок появился после успеха картины «Винни-Пух: Кровь и мед
», основанный на произведениях Алана Милна. В ближайшем будущем также ожидается фильм ужасов про Бэмби
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