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Золушка устроит резню

26 мая
2023 год

Новости кино >>
26 мая 2023
Про Золушку снимут хоррор, уверяет Bloody Disgusting.

Золушка устроит резню

Лента под названием «Проклятие Золушки» (Cinderella's Curse), основанная на знаменитой сказке Шарля Перро, поведает о резне, которую устроит главная героиня. Старт съемок в Великобритании намечен на июнь, а в прокат фильм выйдет в октябре текущего года. Режиссерское кресло займет Луиза Уоррен, в актерский состав вошли Келли Райан Сэнсон, Крисси Вунна и Даниэлла Скотт.

Интерес к хоррор-версиям сказок появился после успеха картины «Винни-Пух: Кровь и мед», основанный на произведениях Алана Милна. В ближайшем будущем также ожидается фильм ужасов про Бэмби.
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