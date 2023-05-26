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Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы»

26 мая
2023 год

Новости кино >>
26 мая 2023

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Петра Смирнова «Семейные узы». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко.

Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Первый съемочный день – всегда самый запоминающийся и сложный для меня. Потому что в этот период я начинаю привыкать к команде, режиссеру, партнерам, и конечно же, к своему персонажу. Но когда все-таки наступает гармония, процесс становится более искренним и точным. На этом проекте с командой и партнерами мне точно повезло», — говорит Степан Бекетов.

По сюжету в семье Климовых, учительницы Ольги и следователя Кирилла, царят любовь, уважение и нежная привязанность. Но каждый из них хранит свои тайны: Ольга боится рассказать мужу о своем бесплодии, а Кирилл тайно посещает массажный салон. На праздник в честь новоселья Климовых неожиданно приезжает брат Кирилла Михаил – один из богатейших людей в городе – чтобы помириться и восстановить семейные узы. Однако Кирилл отказывается мириться с братом, предупреждая жену, что Михаил – опасный человек. Ольга шаг за шагом оказывается втянутой в семейный конфликт братьев и, получая все больше доказательств тайной жизни Кирилла, начинает задумываться о разводе. Громом среди ясного неба для нее становится известие, что муж попал за решетку. Михаил предлагает свою помощь, и Ольга вынуждена согласиться.

Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Мы с Ольгой абсолютно разные люди. Я обладаю достаточно взрывным характером, всегда открыто говорю о том, что думаю, более яркая эмоционально, более жесткая. А моя героиня не такая – она очень нежная, трепетная, всегда думает в первую очередь о других и в целом лишена эгоизма, на мой взгляд. Тем интереснее была для меня задача: сыграть совершенно непохожего на меня человека», — поведала о своем персонаже Анна Сказко.

В сериале также сыграли Ольга Доронина, Виталий Лойко, Яна Ходанович, Матвей Амельянович, Игорь Степанов, Андрей Давидюк и Максим Ковалевский. Одним из продюсеров выступил Дмитрий Астрахан, оператором — Виктор Гончар, а художником-постановщиком — Александр Каменец. Премьера «Семейных уз» состоится на «Dомашнем».

Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Владимира Бутенко, «семейные ценности играют значимую роль в жизни человека. У моего героя сформировались совершенно неправильные взгляды на отношения между родными людьми. Для Михаила важна собственная власть и даже некая покорность со стороны семьи, он не умеет проявлять любовь, уважение и сочувствие».
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№ 2
Дарья Логич   26.05.2023 - 15:33
Понятно, что кому-то интересно будет такое чудо, но вообще как-то для меня странно, что в мире, где есть турецкие сериалы, кто-то выбирает проекты на Домашнем читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   26.05.2023 - 15:29
так недавно уже выпустили сериал на этом же домашнем. сюжет был практически такой же. с небольшим отличием. и вот опять. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы» фотографии
Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы» фотографии
Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы» фотографии
Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы» фотографии
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