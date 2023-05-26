Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы»

«Первый съемочный день – всегда самый запоминающийся и сложный для меня. Потому что в этот период я начинаю привыкать к команде, режиссеру, партнерам, и конечно же, к своему персонажу. Но когда все-таки наступает гармония, процесс становится более искренним и точным. На этом проекте с командой и партнерами мне точно повезло», — говорит Степан Бекетов.
По сюжету в семье Климовых, учительницы Ольги и следователя Кирилла, царят любовь, уважение и нежная привязанность. Но каждый из них хранит свои тайны: Ольга боится рассказать мужу о своем бесплодии, а Кирилл тайно посещает массажный салон. На праздник в честь новоселья Климовых неожиданно приезжает брат Кирилла Михаил – один из богатейших людей в городе – чтобы помириться и восстановить семейные узы. Однако Кирилл отказывается мириться с братом, предупреждая жену, что Михаил – опасный человек. Ольга шаг за шагом оказывается втянутой в семейный конфликт братьев и, получая все больше доказательств тайной жизни Кирилла, начинает задумываться о разводе. Громом среди ясного неба для нее становится известие, что муж попал за решетку. Михаил предлагает свою помощь, и Ольга вынуждена согласиться.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Мы с Ольгой абсолютно разные люди. Я обладаю достаточно взрывным характером, всегда открыто говорю о том, что думаю, более яркая эмоционально, более жесткая. А моя героиня не такая – она очень нежная, трепетная, всегда думает в первую очередь о других и в целом лишена эгоизма, на мой взгляд. Тем интереснее была для меня задача: сыграть совершенно непохожего на меня человека», — поведала о своем персонаже Анна Сказко.
По словам Владимира Бутенко, «семейные ценности играют значимую роль в жизни человека. У моего героя сформировались совершенно неправильные взгляды на отношения между родными людьми. Для Михаила важна собственная власть и даже некая покорность со стороны семьи, он не умеет проявлять любовь, уважение и сочувствие».
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