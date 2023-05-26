Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы»

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По разные стороны: Анна Хилькевич, Наталья Рудова и Ольга Серябкина

Это семейная музыкальная картина с использованием видеосъемки и компьютерной анимации

Константин Хабенский и Елизавета Боярская снимаются в игровом фильме про Малышариков

Пять лучших образов одного из главных экшн-героев мирового кинематографа

Интервью

Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя»

Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только