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Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие»

26 мая
2023 год

Новости кино >>
26 мая 2023

Юрий Быков приступил к съемкам 16-серийной криминальной драмы «Лихие». Это второй оригинальный сериал в рамках трехлетнего контракта продюсерской компании «Среда» с Okko на эксклюзивное производство контента, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Получится ли эта картина? Я думаю, что получится, — считает Юрий Быков. — Дистанция очень длинная – 16 серий. Если мы сохраним на съемках семейную атмосферу, человеческие отношения – это будет самое главное достижение. Потому что наш сериал о том, что разрушает человеческие отношения – о насилии, гордыне, невнимании к другому человеку. Даже если ты кого-то любишь – этого недостаточно. Нужно быть внимательным и добрым по отношению к твоему ближнему. Надеюсь, мы все пронесем это до конца съемок».

Оператором сериала выступит Глеб Вавилов, художником-постановщиком — Никита Трубецкой, автором сценария – Олег Маловичко, а продюсерами – Александр Цекало, Иван Самохвалов и Маловичко. Для последнего «это рассказ о том, как история семьи формирует историю страны и историю нации. Или, если угодно, как история страны и нации отражается в истории семьи. Нашей задачей было не только и не столько воссоздать время, сколько попытаться понять, кто мы, откуда пришли, собрать хоть пару из разбросанных тогда камней. Это история не про девяностые, это рассказ об отношениях близких людей на фоне времени, столь же яркого, сколь трагического».

Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Криминальная сага «Лихие» расскажет историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму главных героев, отца и сына, мы увидим целую эпоху в ее жестокости и великолепии, с ее надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.

«Несмотря на то, что тема социального феномена 90-х одна из самых популярных в российском кино, успешные фильмы и сериалы о нем можно пересчитать на пальцах одной руки. Это время, которое еще минимум 100 лет будет звенеть в нашем сознании и в сознании наших детей. Мы до сих пор не смогли переосмыслить, переработать, ответить себе на вопрос: что это было? Почему развал всех систем власти СССР в тот момент создал вакуум власти такого масштаба, и как так получилось, что вся страна следующие десять лет жила по понятиям людей, которые заполнили собой этот вакуум?» — вопрошает генеральный продюсер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов.

Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

События драмы развернутся в Хабаровском крае, где царит тайга. Павел Лиховцев, старший егерь и охотник на медведей, держит в тайге пасеку и воспитывает старшего сына Женьку настоящим мужиком. Однако, с приходом девяностых пасека разоряется. Павел с семьей вынужден ехать в Хабаровск в поисках лучшей жизни. В это время в Хабаровске идет передел сфер влияния – вся власть и все ресурсы переходят к ОПГ «Общак» – банде, которая вскоре станет крупнейшей криминальной группировкой в мире. Устроившись на работу водителем к Юре Крабу, бывшему соседу по поселку и крестному Женьки, Павел быстро попадает в эпицентр бандитских разборок. 12-летний Женя восхищается отцом, полностью ему доверяет и с открытым ртом глядит на крутых хозяев жизни – братков. Он заряжен своей миссией – мужчина должен кормить семью, помогать матери, не голодать и не унижаться. Когда отец спрашивает его, на что он готов ради семьи, Женя отвечает – на все. И начинается легенда. Отец и сын, охотники на медведей, становятся главной парой киллеров на Дальнем Востоке. Взрослея, Женя вливается в ОПГ Краба, который решился бросить вызов всесильному лидеру «Общака», и готов снова начать криминальную войну на Дальнем Востоке.

Артёму Быстрову достался в сериале образ Павла Лиховцева, а Евгений Ткачук, Егор Кенжаметов и Савелий Кудряшов сыграют Женю в трех возрастах.

Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам продюсера по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриила Гордеева, «зрители видели достаточное количество кино и сериалов о 90-х. В основном произведения либо смеются над этим временем, либо ностальгируют по нему. Мы, как зрители, влюбляемся в героев, которые пробираются сквозь трудности эпохи, а иногда даже романтизируем криминальные события, которыми она пропитана. Но такого категоричного высказывания на эту тему, как в сериале "Лихие", на моей памяти еще не было. Как бы пафосно не звучало, но это именно тот проект, который попробует поставить точку в теме девяностых, и за это взялась очень крутая команда. Кажется, нам пора определиться готовы ли мы меняться или будем продолжать искать ответы в ушедшем времени. Авторы и создатели "Лихих" хотят показать, из какого ужаса нам, к счастью, удалось выбраться».

Съемки сериала «Лихие» пройдут в Москве и Карелии, а премьера в онлайн-кинотеатре Okko намечена на 2025 год.
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№ 2
Владислав Сергиенко   26.05.2023 - 15:04
... Съёмки только начались, чтобы говорить о проблемах внутри съёмочной группы, Юрий своими словами только хотел донести о важности поднятых тем в сериале, проведя такую аналогию читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   26.05.2023 - 14:59
Значит есть проблема в отношения между актерами и режиссером. Раз главным делом будет сохранить нормальную атмосферу на съемочной площадке. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие» фотографии
Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие» фотографии
Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие» фотографии
Юрий Быков приступил к съемкам криминальной драмы «Лихие» фотографии
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