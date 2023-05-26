Звезда «Светлячка» Джина Торрес засветилась в трейлере шутера Immortals of Aveum

Игроков ожидает техно-фэнтези, в котором можно будет использовать около 25 заклинаний, включая атакующую и защитную магию красного, синего и зеленого цветов. В эпицентре событий окажется Джак, присоединяющийся ради спасения планеты к элитному ордену боевых магов. Заявлено солидное дерево навыков, а на прохождение может уйти не менее 25 часов.
Игру создает на Unreal Engine 5 под руководством бывшего креативного директора Dead Space Брета Роббинса команда, состоящая из бывших разработчиков Dead Space и Call of Duty. Релиз на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 20 июля этого года в рамках программы издательства Electronic Arts EA Originals.
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