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Звезда «Светлячка» Джина Торрес засветилась в трейлере шутера Immortals of Aveum

26 мая
2023 год

Новости кино >>
26 мая 2023

Засветившийся в одной из ролей в грядущей адаптации «Гран Туризмо» Даррен Барнет и звезда «Светлячка» Джина Торрес сыграли в цветастом шутере от первого лица Immortals of Aveum, разработанном студией Ascendant Studios. Трейлер игры представили публике в рамках онлайн-мероприятия PlayStation Showcase 2023.



Игроков ожидает техно-фэнтези, в котором можно будет использовать около 25 заклинаний, включая атакующую и защитную магию красного, синего и зеленого цветов. В эпицентре событий окажется Джак, присоединяющийся ради спасения планеты к элитному ордену боевых магов. Заявлено солидное дерево навыков, а на прохождение может уйти не менее 25 часов.

В актерской команде шутера также числятся Лили Коулз, Стивен Брэнд, Антонио Аакил и Анна Брисбин.

Звезда «Светлячка» Джина Торрес засветилась в трейлере шутера Immortals of Aveum
фото: Electronic Arts

Игру создает на Unreal Engine 5 под руководством бывшего креативного директора Dead Space Брета Роббинса команда, состоящая из бывших разработчиков Dead Space и Call of Duty. Релиз на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоится 20 июля этого года в рамках программы издательства Electronic Arts EA Originals.
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