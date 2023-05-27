Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

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Канны-2023: Скарлетт Йоханссон, Джулия Гарнер и Том Хэнкс

Елизавету Нилову и Артёма Алексеева примут в «Военную полицию» 29 мая

Интервью

Ольга Павловец: «Не имеет значения, кого ты играешь — Бабу-ягу или женщину-следователя»

Актриса из сериалов «Борщи» и «Склифософский» о работе, музыке и не только