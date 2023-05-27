Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

27 мая
2023 год

Новости кино >>
27 мая 2023
Творческая группа «Повести о конце света» объявила, что второй кур второго сезона совсем скоро подтянется в библиотеку Netflix: новые сражения богов и людей стриминг-гигант покажет 12 июля. Оригинальный сериал студии BlancДвуличный братик», «Реинкарнация сильнейшего оммёдзи») «Аяка» тоже готовится к премьере: сериал о грехах отцов выйдет в эфир (и на Crunchyroll) 23 июля. Манга Канэхито Ямады и Цукасы Абэ «Провожающая в последний путь Фрирен» получит целых пять ваншот-спин-оффов: «Фрирен на кухне», «Приключения храброго Химмеля», «Фрирен хочет узнать больше о людях», «Путевой журнал Химмеля» и, наконец, «Окольный путь Фрирен». Французская Studio Le Cochette заручилась поддержкой Toei Animation: вместе две компании поработают над анимационным сериалом «Черный колледж». Диего Марадона — за «Ван-Пис»! На самом деле, аккаунт футбольной легенды в запрещенной в РФ соцсети взломали: злоумышленник ограничился постом о том, насколько сериал про Пиратов Соломенной Шляпы превосходит все прочие онгоинги. К разговору о доминировании и превосходстве: трейлер ко второму сезону «Магической битвы» собрал 30 миллионов просмотров. За один день.

Читать Обзор полнометражного аниме «Ван-Пис: Красный»
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом сериале «Ооку: Внутренние покои» или о фестивале MAPPA Stage 2023), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

Необычный исекай «Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту» от студий GokumiТотальный гарем») и AXsiZКоидзуми любит рамэн») обзавелся новым трейлером и датой релиза: 5 июля. Видео сопровождает вступительный трек Fanfare в исполнении японской фанк-рок-группы BRADIOПарад смерти»).


Попав в смертельное ДТП, любитель вендинговых автоматов возрождается в лесной чаще волшебного мира как автоматизированный мини-магазин. Он не может двигаться, а его словарный запас ограничен стандартными для торговой машины фразами, но, несмотря на это, выжить в фантастической реальности ему помогает охотница Ламмис. Смышленая девушка быстро понимает, что перед ней — существо разумное, дает ему имя Боксо и переносит поближе к людям. Вряд ли бы Боксо завоевал популярность у местного населения, торгуя подержанным бельем или жуками-носорогами, но, к счастью, на его полках в обмен на чеканную монету всегда можно найти баночки с колой, вкусный одэн и горячую лапшу.

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

Над комедийным фэнтези по мотивам ранобэ Хиро Кумы работают: режиссер Нориаки АкитаяБакуман», «Госпожа вампир по соседству»), сценарист Тацуя ТакахасиРай Грисайи», «Идолмастер»), чардиз Такахиро СакаиТорадора!»), а также композиторы Кэйта Такахаси и Юта Ураки. Голосовое сопровождение торгового автомата Боксо возложено на Дзюна Фукуяму (Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас» и Грелль Сатклифф из «Темного дворецкого»), а Ламмис озвучит Каэдэ Хондо (Ехидна из «Перестану быть героем» и Куронэко из «Выдающихся зверей»).

Читать «Кулинарные скитания в параллельном мире» — съедобный исекай от MAPPA
Детская веб-манга «Прогулки маленькой акулы» авторства Penguin Box получит аниме-экранизацию уже этим летом. Подробности обещают чуть позже, а пока смотрим трейлер.


Уютные посиделки с морскими друзьями, поедание мороженого, душевные встречи в библиотеке, пикник под летним дождем и веселые походы в кинотеатр — все эти увлекательные приключения ждут любопытную маленькую акулочку Кодзамэ в ностальгическом городке Яуо.

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

Изначально кодомо-манга выходила в твиттере Penguin Box вместе с другими иллюстрациями автора. С января 2021 года издательство KADOKOWA напечатало два тома «Прогулок маленькой акулы», а третий ожидается уже 30 мая.

Читать Уютный постапокалипсис в сериале «Девушки в последнем путешествии»
Студия TriggerМилый во Франксе», «Киберпанк: Бегущие по краю») выпустила дебютный трейлер долгожданного гастрономического аниме «Подземелье вкусностей» по одноименной манге Рёко Куи. О том, как добывать лакомства в фэнтезийном мире, нам поведают в январе следующего года.


После неудачной экспедиции в подземелье группа авантюристов под предводительством Лая Тордена решает вернуться, чтобы спасти боевую подругу (и его сестру) Фалин из прожорливого чрева красного дракона. На спасательную миссию они отправляются без денег и провианта, а готовить обеды решают из попутно убитых монстров (по рецептам из древней поваренной книги!). В подземных лабиринтах незадачливые путешественники встречают дварфа Сэнси, виртуозно владеющего искусством приготовления деликатесов из местной фауны, и принимают его в отряд.

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

Главный по тарелочкам — Ёсихира Миядзима (режиссер эпизодов обеих частей «Академии ведьмочек»), температуру в скрипте поддерживает Кимико УэноКосмический Дэнди», «Кэрол и Тьюсдей»), дизайн персонажей раскатывает скалкой Наоки ТакэдаСовершенно новое животное», «Убить или быть убитым»), а музыкальной поварешкой дирижирует Ясунори МицудаЛуна, Лайка и Носферату»).

Главных героев озвучат:
Лай Торден — Кэнтаро Кумагай (Дэви Хан из «Бога старшей школы»).
Марсилла Донато — Саяка Сэнбонги (Сюна из «Моего перерождения в слизь»).
Чилчак Тимс — Асуна Томари (Синъэй Нодзэн из «86: Восемьдесят шесть»).
Сэнси — Хироси Нака (Гарп Монки Д. из «Ван-Писа»).

Читать «Лагерь на свежем воздухе» утоляет душевные терзания и разжигает аппетит
На официальном сайте приключенческого сериала «Хельк» появился новый трейлер. Как и планировалось, премьера аниме от студии SatelightХроники горизонта», «Хеллсинг») состоится летом — 11 июля.


В борьбе за звание Короля демонов могучий воин Хельк — единственный человек, принимающий участие в грандиозном турнире, — занимает лидирующие позиции. Рыжая Вамирио, одна из Четырех Небесных Правителей Империи, сомневается в искренности его намерений и пытается помешать герою. Однако Хельк с легкостью преодолевает препятствия, справляется с соперниками и призывает уничтожить человечество, чем заслуживает безоговорочную любовь жителей демонического города.

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

Голубоглазого силача Хелька озвучит Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов», Масахито Карикири из «Летнего времени»), а рыжую правительницу демонов Вамирио — Микако Комацу (Нэко из «Проекта Кей», Аой Канэко из «Ао Аси»). Опенинг It's My Soul исполняет Хироки НанамиПлохие девчонки Рокудо»), а эндинг Statice позаимствован у рок-бенда sajiКороль шаманов»).

Читать «Баки Ханма» — аниме о боевых искусствах
Создатели аниме «Реинкарнация безработного» выпустили свежий трейлер второго сезона. Производство, как и прежде, ведется на Studio Bind, а выход в эфир ожидается 3 июля.


Депрессивный безработный отаку с грустью понимает, что жизнь могла бы быть совершенно другой. Как всегда в таких ситуациях, лобовое столкновение с грузовиком помогает ему получить второй шанс: он возрождается в мире мечей и магии, став младенцем Рудеусом Грейратом. По мере взросления сталкивается с трудностями и испытаниями, но помня об упущенных возможностях, в этот раз он старается жить «по-настоящему» (и осваивает магию воды).

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

В трейлере прозвучит открывающий трек spiral в исполнении LONGMAN, а эндинг Musubime споет Юйко ОхараОзорная Такаги», «Страна самоцветов»).

Читать «Перерождение дяди» — хитовый исекай о любителе Sega
Бонус: обложка виниловой пластинки с саундреком к «Невероятным приключениям ДжоДжо: Золотой ветер».

Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   27.05.2023 - 17:00
Интересные сюжеты ложатся в основе мультиков, одна история чистые вымысел, вторая реалистичная, даже очень банальная. И так чередуются. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а его третий сезон — главная премьера весны
«Используй силу, чтобы помогать другим»: «Магическая битва» — один из главных хитов современности
Человек не остров: «Летнее время» — сериал, который удивляет почти каждый эпизод
Кровососы британской империи: (слишком) нечеловеческое в забытой классике «Хеллсинг: Война с нечистью»
«Ван-Пис: Красный»: героев — больше, чем в «Мстителях», а сборы — чем у любого аниме в 2022-м
Закон каменных джунглей: как «Выдающиеся звери» говорят о реальных проблемах, маскируя их под фантастическими
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
«Киберпанк: Бегущие по краю»: Нейромантика и киберпсихоз
На один укус: 5 новейших аниме про вампиров
Подними красный фонарь: «Истребитель демонов». Второй сезон
Супружеский долг перед Родиной: Стоит ли смотреть «Любимый во Франксе»
Поиск по меткам
NetflixSatelightStudio BindStudio BlancStudio GokumiToei AnimationTriggerАнимацияанимеаниме-дайджесткодомо
персоны
Диего Марадона
фильмы
86: Восемьдесят шестьАкадемия ведьмочекАой АситоАякаБакуманБог старшей школыВан-ПисВыдающиеся звериГоспожа Вампир по соседствуДвуличный братикИдолмастерКиберпанк: Бегущие по краюКлинок, рассекающий демоновКод Гиас: Восставший ЛелушКоидзуми любит рамэнКороль шамановКосмический ДендиКэрол и ТьюздейЛетнее времяЛуна, Лайка и НосфератуЛюбимый во ФранксеМагическая битваНевероятные приключения ДжоДжоО моём перерождении в слизьОзорная ТакагиОоку: Внутренние покоиПарад смертиПерестану быть героемПлохие девчонки РокудоПовесть о конце светаПровожающая в последний путь ФриренПроект КейРай ГрисайиРеинкарнация безработногоРеинкарнация сильнейшего оммёдзиСовершенно новое животноеСтрана самоцветовТемный дворецкийТорадора!Тотальный гаремУбить или быть убитымХеллсингХелькХроники Горизонта

фотографии >>
Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю фотографии
Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю фотографии
Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю фотографии
Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тина Тёрнер
24 мая ушла из жизни американская певица Тина Тёрнер.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Дмитрий Филимонов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Луис Госсетт-мл.
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Большие глаза
драма
США, 2014
Быть Сальвадором Дали
биография, драма
Великобритания, США, Франция, 2022
Мой пёс Руни
комедия, мелодрама, фильм о животных
Южная Корея, 2022
Спуск: Новая глава
фильм ужасов
Канада, 2022
Ужас Истфилда. Первое изгнание
мистика, фильм ужасов
Австралия, 2023
Иллюзия побега
драма, триллер
Дания, 2023
Три разбойника и лев
детский фильм, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Норвегия, 2022
Непосредственно Каха: Другой фильм
комедия
Россия, 2023
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
драма, комедия, фэнтези
Италия, 2023
Беглец
боевик, триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram