Реинкарнация безработного, приключения акулочки и яства подземелий: главные новости аниме за неделю

Творческая группа «Повести о конце света
» объявила, что второй кур второго сезона совсем скоро подтянется в библиотеку Netflix
: новые сражения богов и людей стриминг-гигант покажет 12 июля. Оригинальный сериал студии Blanc
(«Двуличный братик
», «Реинкарнация сильнейшего оммёдзи
») «Аяка
» тоже готовится к премьере: сериал о грехах отцов выйдет в эфир (и на Crunchyroll) 23 июля. Манга Канэхито Ямады
и Цукасы Абэ
«Провожающая в последний путь Фрирен
» получит целых пять ваншот-спин-оффов: «Фрирен на кухне
», «Приключения храброго Химмеля
», «Фрирен хочет узнать больше о людях
», «Путевой журнал Химмеля
» и, наконец, «Окольный путь Фрирен
». Французская Studio Le Cochette
заручилась поддержкой Toei Animation
: вместе две компании поработают над анимационным сериалом «Черный колледж
». Диего Марадона
— за «Ван-Пис
»! На самом деле, аккаунт футбольной легенды в запрещенной в РФ соцсети взломали: злоумышленник ограничился постом о том, насколько сериал про Пиратов Соломенной Шляпы превосходит все прочие онгоинги. К разговору о доминировании и превосходстве: трейлер ко второму сезону «Магической битвы
» собрал 30 миллионов просмотров. За один день.
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Обзор полнометражного аниме «Ван-Пис: Красный»
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом сериале
«Ооку: Внутренние покои
» или о фестивале MAPPA Stage 2023
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Необычный исекай
«Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
» от студий Gokumi
(«Тотальный гарем
») и AXsiZ
(«Коидзуми любит рамэн
») обзавелся новым трейлером и датой релиза: 5 июля. Видео сопровождает вступительный трек Fanfare
в исполнении японской фанк-рок-группы BRADIO
(«Парад смерти
»).
Попав в смертельное ДТП, любитель вендинговых автоматов возрождается в лесной чаще волшебного мира как автоматизированный мини-магазин. Он не может двигаться, а его словарный запас ограничен стандартными для торговой машины фразами, но, несмотря на это, выжить в фантастической реальности ему помогает охотница Ламмис. Смышленая девушка быстро понимает, что перед ней — существо разумное, дает ему имя Боксо и переносит поближе к людям. Вряд ли бы Боксо завоевал популярность у местного населения, торгуя подержанным бельем или жуками-носорогами, но, к счастью, на его полках в обмен на чеканную монету всегда можно найти баночки с колой, вкусный одэн
и горячую лапшу.
Над комедийным фэнтези по мотивам ранобэ Хиро Кумы
работают: режиссер Нориаки Акитая
(«Бакуман
», «Госпожа вампир по соседству
»), сценарист Тацуя Такахаси
(«Рай Грисайи
», «Идолмастер
»), чардиз Такахиро Сакаи
(«Торадора!
»), а также композиторы Кэйта Такахаси
и Юта Ураки
. Голосовое сопровождение торгового автомата Боксо возложено на Дзюна Фукуяму
(Лелуш Ламперуж из «Кода Гиас
» и Грелль Сатклифф из «Темного дворецкого
»), а Ламмис озвучит Каэдэ Хондо
(Ехидна из «Перестану быть героем
» и Куронэко из «Выдающихся зверей
»).
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«Кулинарные скитания в параллельном мире» — съедобный исекай от MAPPA
Детская веб-манга «Прогулки маленькой акулы
» авторства Penguin Box
получит аниме-экранизацию уже этим летом. Подробности обещают чуть позже, а пока смотрим трейлер.
Уютные посиделки с морскими друзьями, поедание мороженого, душевные встречи в библиотеке, пикник под летним дождем и веселые походы в кинотеатр — все эти увлекательные приключения ждут любопытную маленькую акулочку Кодзамэ в ностальгическом городке Яуо.
Изначально кодомо
-манга выходила в твиттере Penguin Box вместе с другими иллюстрациями автора. С января 2021 года издательство KADOKOWA
напечатало два тома «Прогулок маленькой акулы», а третий ожидается уже 30 мая.
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Уютный постапокалипсис в сериале «Девушки в последнем путешествии»
Студия Trigger
(«Милый во Франксе
», «Киберпанк: Бегущие по краю
») выпустила дебютный трейлер долгожданного
гастрономического аниме «Подземелье вкусностей
» по одноименной манге Рёко Куи
. О том, как добывать лакомства в фэнтезийном мире, нам поведают в январе следующего года.
После неудачной экспедиции в подземелье группа авантюристов под предводительством Лая Тордена решает вернуться, чтобы спасти боевую подругу (и его сестру) Фалин из прожорливого чрева красного дракона. На спасательную миссию они отправляются без денег и провианта, а готовить обеды решают из попутно убитых монстров (по рецептам из древней поваренной книги!). В подземных лабиринтах незадачливые путешественники встречают дварфа Сэнси, виртуозно владеющего искусством приготовления деликатесов из местной фауны, и принимают его в отряд.
Главный по тарелочкам — Ёсихира Миядзима
(режиссер эпизодов обеих частей «Академии ведьмочек
»), температуру в скрипте поддерживает Кимико Уэно
(«Космический Дэнди
», «Кэрол и Тьюсдей
»), дизайн персонажей раскатывает скалкой Наоки Такэда
(«Совершенно новое животное
», «Убить или быть убитым
»), а музыкальной поварешкой дирижирует Ясунори Мицуда
(«Луна, Лайка и Носферату
»).
Главных героев озвучат:
Лай Торден — Кэнтаро Кумагай
(Дэви Хан из «Бога старшей школы
»).
Марсилла Донато — Саяка Сэнбонги
(Сюна из «Моего перерождения в слизь
»).
Чилчак Тимс — Асуна Томари
(Синъэй Нодзэн из «86: Восемьдесят шесть
»).
Сэнси — Хироси Нака
(Гарп Монки Д. из «Ван-Писа
»).
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«Лагерь на свежем воздухе» утоляет душевные терзания и разжигает аппетит
На официальном сайте приключенческого сериала «Хельк
» появился новый трейлер. Как и планировалось
, премьера аниме от студии Satelight
(«Хроники горизонта
», «Хеллсинг
») состоится летом — 11 июля.
В борьбе за звание Короля демонов могучий воин Хельк — единственный человек, принимающий участие в грандиозном турнире, — занимает лидирующие позиции. Рыжая Вамирио, одна из Четырех Небесных Правителей Империи, сомневается в искренности его намерений и пытается помешать герою. Однако Хельк с легкостью преодолевает препятствия, справляется с соперниками и призывает уничтожить человечество, чем заслуживает безоговорочную любовь жителей демонического города.
Голубоглазого силача Хелька озвучит Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй
из «Истребителя демонов
», Масахито Карикири из «Летнего времени
»), а рыжую правительницу демонов Вамирио — Микако Комацу
(Нэко из «Проекта Кей
», Аой Канэко из «Ао Аси
»). Опенинг It's My Soul
исполняет Хироки Нанами
(«Плохие девчонки Рокудо
»), а эндинг Statice
позаимствован у рок-бенда saji
(«Король шаманов
»).
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«Баки Ханма» — аниме о боевых искусствах
Создатели аниме «Реинкарнация безработного
» выпустили свежий трейлер второго сезона. Производство, как и прежде
, ведется на Studio Bind
, а выход в эфир ожидается 3 июля.
Депрессивный безработный отаку с грустью понимает, что жизнь могла бы быть совершенно другой. Как всегда в таких ситуациях, лобовое столкновение с грузовиком помогает ему получить второй шанс: он возрождается в мире мечей и магии, став младенцем Рудеусом Грейратом
. По мере взросления сталкивается с трудностями и испытаниями, но помня об упущенных возможностях, в этот раз он старается жить «по-настоящему» (и осваивает магию воды).
В трейлере прозвучит открывающий трек spiral
в исполнении LONGMAN
, а эндинг Musubime
споет Юйко Охара
(«Озорная Такаги
», «Страна самоцветов
»).
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«Перерождение дяди» — хитовый исекай о любителе Sega
Бонус
: обложка виниловой пластинки с саундреком к «Невероятным приключениям ДжоДжо: Золотой ветер
».
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